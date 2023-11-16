竹市時力看板諷「詐騙犯好朋友，欠錢不還？」 鄭正鈐陣營提告

時代力量新竹市黨部今天起掛看板諷國民黨鄭正鈐債台高築，鄭正鈐陣營已提告妨害名譽及違反選罷法。（時力竹市黨部提供）

2023/11/16 18:45

〔記者洪美秀／新竹報導〕時代力量新竹市黨部今天在水田街與東大路口掛出新看板，內容直接要求國民黨籍立委鄭正鈐說清楚講明白與詐騙集團的關係、且上千萬的債務糾紛到底怎麼回事，更呼籲選民要認清楚鄭正鈐目前債台高築的現況。

對此，鄭正鈐競選總部表示，時代力量的邱顯智為拉抬個人聲量不斷炒冷飯，所言皆為舊聞，鄭正鈐已做說明，相關問題亦已提起上訴，將靜待法院判決確定，並依判決結果履行。另針對時代力量新竹市黨部以懸掛不實內容看板抹黑鄭正鈐立委之事，除已觸犯選罷法意圖使人不當選之罪外，亦構成刑法妨害名譽罪，為端正選風使選舉公平公正，鄭正鈐已委請律師到新竹地檢署依法提起刑事告訴，以正視聽並維護個人清譽。

時力新竹市黨部今天起上架「真選舉公報」系列看板，第一波的看板告訴市民，國民黨新竹市立委參選人鄭正鈐與IRS詐騙主謀1500萬的投資借貸，還有多年來高達上千萬牽扯不清的債務。黨部主委邱顯智表示，本週分別在新竹新莊車站停車場及水田街掛出兩面看板，內容為「詐騙犯好朋友鄭正鈐，投資詐騙犯1500萬，上千人被騙走15億，法院重判詐騙犯9年」、「鄭正鈐欠錢不還？做立委真好賺，貸款5000萬，債務糾紛6237萬」，呼籲鄭正鈐出面說清楚講明白。

邱顯智說明，國民黨立委鄭正鈐因積欠1500萬被判決必須還錢，債權人鐘家蔆正是受害者超過千人，受騙金額高達15億元的「IRS國際儲備集團」吸金案主謀之一。呼籲鄭正鈐出面說清楚與吸金案主謀之間的投資往來究竟是什麼，有沒有涉入吸金詐騙案，且應向社會大眾清楚交代為什麼從民國106年至今就涉入多達13件，總金額高達6237萬元的債務糾紛。

邱顯智表示，鄭正鈐106年為了選舉、周轉，以「支票貼現」方式向台中名媛鐘家蔆陸續借了1500萬，事後卻不還錢，對方向新竹地方法院提告，法官判決鄭正鈐必須如數償還。對鄭正鈐提告的鐘家蔆，正是受害者超過千人，受騙金額高達15億元的「IRS國際儲備集團」吸金案主謀之一，在去年已被台中地院判決9年徒刑。

根據司法院公開資料，鄭正鈐從106年開始，有大量的債務糾紛，涉及的總金額高達6237萬，身為一個民意代表，財務狀況如此複雜，甚至還有欠債不還的問題，恐讓人質疑有沒有辦法不受影響，獨立地履行立委的職責，呼籲鄭正鈐不要再用「認知不同」的含糊理由敷衍。

時代力量新竹市黨部今天起掛看板諷國民黨鄭正鈐債台高築，鄭正鈐陣營已提告妨害名譽及違反選罷法。（時力竹市黨部提供）

時代力量新竹市黨部今天起掛看板諷國民黨鄭正鈐債台高築，對此，鄭正鈐競選總部強調已到新竹地檢署按鈴提出妨害名譽及違反選罷法等告訴。（鄭正鈐競選總部提供）

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