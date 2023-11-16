柯美蘭︰總統組合還未定 守住電話支持柯文哲

藍白合成形，民眾黨主席柯文哲的妹妹柯美蘭強調會參選新竹市立委到底，但也期待台灣能進行第三波政黨輪替，呼籲支持者不要放棄支持柯文哲。（記者洪美秀攝）

2023/11/16 16:22

〔記者洪美秀／新竹報導〕藍白陣營協商確定「藍白合」，且會檢視評估11月7日至17日社會各界公布的民調結果，決定侯柯配、柯侯配組合。民眾黨主席柯文哲的妹妹柯美蘭針對這樣的結果，除強調會堅持以無黨籍身份參選新竹市立委到底外，也認為總統組合是什麼還未定，但相信會是台灣第三波的政黨輪替。

柯美蘭提到，藍白合公布規則採取全民調，柯文哲拿出最大誠意，只要民調統計在誤差範圍內贏都算侯柯配得一點。她認為，最後計算結果其實還是未定之天，期待上天會保佑台灣。並說柯文哲一直把國家利益放在個人利益之上，而目前完成台灣第三波政黨輪替，對於國家的發展才是最好的，她相信這也是柯文哲願意讓分的最主要原因，也相信人民最終會做出最好的選擇，決定由誰帶領國家繼續向前行。

柯美蘭也對總統大選協商藍白合作比民調一事指出，永遠不要放棄希望，相信柯文哲仍然是最佳的選擇，並喊話「讓我們一起在最後兩天，守住自己的電話，給柯文哲最實際的支持。」

針對民眾黨員認為柯文哲在協調會上做出讓步，柯美蘭沒有評論。對於是否繼續參選新竹市立委，柯美蘭也強調會堅持選下去，不會退縮與放棄。

藍白合成形，民眾黨主席柯文哲的妹妹柯美蘭強調會參選新竹市立委到底，但也期待台灣能進行第三波政黨輪替，呼籲支持者不要放棄支持柯文哲。（記者洪美秀攝）

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