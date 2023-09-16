高虹安「好朋友」被控干政 遭爆爸媽是司法官真相是⋯⋯

新竹市前文化局長錢康明爆料「好朋友」干政，讓民眾黨籍新竹市長高虹安深陷政治風暴。（資料照，本報合成）（記者吳政峰攝）

2023/09/16 22:56

〔記者吳政峰／台北報導〕新竹市前文化局長錢康明11日爆料，指民眾黨籍新竹市長高虹安的「好朋友」有干政之舉，引發軒然大波，雖然高的男友李忠庭同日對號入座，否認干政指控，但仍止不住「地下市長」質疑，甚至有名嘴爆料李的爸媽是現任司法高官。但經查證，現任司法官名單中，並無李忠庭雙親的名字。

名嘴日前爆料，在一些辦活動的場合遇過李忠庭，李的家世背景非常好，父母親都是司法官出身，而且目前是相當有成就的司法官，李忠庭本身也是法律系畢業。

由於台北地檢署8月14依違反貪污治罪條例等罪，起訴高虹安等5人涉詐助理費，李忠庭是少數獲得不起訴的被告，因此在名嘴爆料文出爐後，即傳出陰謀論，質疑是否因為李的雙親是司法高官，助他逃過一劫。

相關指控攸關司法威信，司法高層嚴肅以對，惟經查，目前在職的法官中，並無李忠庭父母的名字；而現任的檢察官名單中，也查不到李忠庭雙親，無法驗證名嘴爆料的內容。

李忠庭的友人也表示，沒聽過李的雙親是司法官，且李是理工科系出身，並非法律系，不知名嘴爆料的依據為何。

網紅四叉貓去年11月3日則爆料，李忠庭2013年間接受「好房網」專訪，自稱25歲買下人生第一間房，31歲就擁有3間房，其中一間位於內湖的套房以950萬元脫手，現賺300萬元，再以2萬7000元租下同社區33坪的房子。李也建議「買房千萬不要屈就，如果想住得長遠，開出的條件最好都能滿足，但如果是投資，那麼就要看增值性，看起來委屈的房價就有未來的潛力！」

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