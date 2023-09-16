為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　新竹市

柯家自拆違建現場柯文哲妹宣布選立委 民進黨稱相當高招的政治操作

柯文哲位在新竹市的老家爆出違建疑慮，柯媽今天雇工自拆違建，民眾黨籲回歸實際政策討論，民進黨稱是相當高招的政治操作。（記者洪美秀攝）

柯文哲位在新竹市的老家爆出違建疑慮，柯媽今天雇工自拆違建，民眾黨籲回歸實際政策討論，民進黨稱是相當高招的政治操作。（記者洪美秀攝）

2023/09/16 12:56

〔記者洪美秀／新竹報導〕民眾黨總統參選人、民眾黨主席柯文哲位於新竹市的老家爆出疑似違建爭議，柯媽何瑞英今天雇工自行拆除違建，預計下午4點完成拆除作業。對民進黨主席賴清德萬里老家也被爆出疑似違建，地方藍營要民進黨「不要雙標」，民進黨則酸柯文哲妹妹柯美蘭是把老家違建拆除現場，當成宣布參選的造勢場合，是個高招的政治操作。

柯文哲位在新竹市的老家爆出違建，柯媽何瑞英已雇工班到家裏拆除，包括5樓曬衣場和1樓雨遮，柯文哲妹妹柯美蘭、民眾黨新竹市黨部代理主委李國璋也在場觀看了解。

柯美蘭表示，曬衣場與雨遮已經超過30年，之前並不知道有違建疑慮，如果有問題就應該拆除，並沒有覺得不妥。柯媽何瑞英也提到，在決定拆除前並未找柯文哲，是自己主動決定找工班處理。

李國璋表示，違建問題在台灣存在多年，國家政策需正視違建相關法規的檢視與執行，希望今天主動拆除有疑慮的違建後，不要再佔用媒體資源，讓選舉能回歸實際的政策討論。

國民黨新竹市黨部指出，針對柯文哲媽媽自拆住處違建，希望民進黨政府不要持續保持「雙標」路線，民進黨總統參選人賴清德也要慎重面對萬里老家違建的問題。

民進黨新竹市黨部主委陳建名則反酸，柯文哲妹妹柯美蘭將老家違建拆除現場，當成自己宣布參選立委的造勢場合，是相當高招的政治操作。他說，這種應理性討論的公共事務，永遠會被民眾黨「泛政治化」，他對此感到遺憾，並對這對選總統、選立委的兄妹恐掀起怎樣的紛擾而憂心。

柯文哲位在新竹市的老家爆出違建疑慮，柯媽今天雇工自拆違建。（記者洪美秀攝）

柯文哲位在新竹市的老家爆出違建疑慮，柯媽今天雇工自拆違建。（記者洪美秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
柯文哲胞妹柯美蘭首度鬆口有意參選立委 爭取「被民眾黨徵召」
2023/09/16 12:45

柯文哲胞妹柯美蘭首度鬆口有意參選立委 爭取「被民眾黨徵召」
胞妹柯美蘭參選竹市立委？ 柯文哲證實「個人意願很高」
2023/09/13 11:09

胞妹柯美蘭參選竹市立委？ 柯文哲證實「個人意願很高」

金酒59.2度感恩釀 致敬保家衛國的英雄們
柯美蘭參選立委？「新竹更亮眼」粉專上線又消失
2023/09/12 14:09

柯美蘭參選立委？「新竹更亮眼」粉專上線又消失
柯文哲妹妹選新竹立委？柯媽怕被罵：一家好幾個人選好嗎
2023/09/02 19:07

柯文哲妹妹選新竹立委？柯媽怕被罵：一家好幾個人選好嗎

出遊省荷包！高鐵飯店聯票下殺65折！
藍白合破滅？傳柯文哲胞妹將投入新竹市立委選舉
2023/09/02 14:19

藍白合破滅？傳柯文哲胞妹將投入新竹市立委選舉
新竹市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播