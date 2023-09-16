柯家自拆違建現場柯文哲妹宣布選立委 民進黨稱相當高招的政治操作

柯文哲位在新竹市的老家爆出違建疑慮，柯媽今天雇工自拆違建，民眾黨籲回歸實際政策討論，民進黨稱是相當高招的政治操作。（記者洪美秀攝）

2023/09/16 12:56

〔記者洪美秀／新竹報導〕民眾黨總統參選人、民眾黨主席柯文哲位於新竹市的老家爆出疑似違建爭議，柯媽何瑞英今天雇工自行拆除違建，預計下午4點完成拆除作業。對民進黨主席賴清德萬里老家也被爆出疑似違建，地方藍營要民進黨「不要雙標」，民進黨則酸柯文哲妹妹柯美蘭是把老家違建拆除現場，當成宣布參選的造勢場合，是個高招的政治操作。

柯文哲位在新竹市的老家爆出違建，柯媽何瑞英已雇工班到家裏拆除，包括5樓曬衣場和1樓雨遮，柯文哲妹妹柯美蘭、民眾黨新竹市黨部代理主委李國璋也在場觀看了解。

柯美蘭表示，曬衣場與雨遮已經超過30年，之前並不知道有違建疑慮，如果有問題就應該拆除，並沒有覺得不妥。柯媽何瑞英也提到，在決定拆除前並未找柯文哲，是自己主動決定找工班處理。

李國璋表示，違建問題在台灣存在多年，國家政策需正視違建相關法規的檢視與執行，希望今天主動拆除有疑慮的違建後，不要再佔用媒體資源，讓選舉能回歸實際的政策討論。

國民黨新竹市黨部指出，針對柯文哲媽媽自拆住處違建，希望民進黨政府不要持續保持「雙標」路線，民進黨總統參選人賴清德也要慎重面對萬里老家違建的問題。

民進黨新竹市黨部主委陳建名則反酸，柯文哲妹妹柯美蘭將老家違建拆除現場，當成自己宣布參選立委的造勢場合，是相當高招的政治操作。他說，這種應理性討論的公共事務，永遠會被民眾黨「泛政治化」，他對此感到遺憾，並對這對選總統、選立委的兄妹恐掀起怎樣的紛擾而憂心。

柯文哲位在新竹市的老家爆出違建疑慮，柯媽今天雇工自拆違建。（記者洪美秀攝）

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