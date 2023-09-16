柯文哲新竹老家5樓被檢舉是違建 柯媽今雇工自拆

柯文哲新竹市的老家5樓被舉報是違建，柯媽何瑞英今天自請工人出除鐵皮。（記者洪美秀攝）

2023/09/16 11:57

〔記者洪美秀／新竹報導〕民眾黨總統參選人柯文哲位在新竹市的老家被查報5樓鐵皮設施是違建，柯文哲的媽媽何瑞英今天請人自行拆除鐵皮違建，撐著柺杖的柯媽不等媒體詢問，便開口說：「你們不用問我啦、我不敢講啦，講話又再多一條，我不要」，隨後又無奈表示「冤枉要向誰說，我們也沒辦法啦，他是官我是民欸」。

柯媽面對鏡頭害怕自己多說多錯，但坦言自己從昨晚開始心情就上上下下、整晚難眠，對自家遭檢舉疑似違建，柯媽無奈喊冤「我無法度、我真的沒辦法」，並指出拆除決定沒有告訴柯文哲。

柯媽上午9點在外籍看護陪同下走出大門，與女兒柯美蘭一同看著自家大門遮雨棚及頂樓鐵皮拆除，還事先準備印有民眾黨形象符號的口罩發給現場媒體記者，提醒拆除過程有粉塵。柯媽透露平時只有和柯爸、看護3人一起住，今天柯美蘭及柯文哲的弟弟柯宇謙都回家查看拆除情況。

據了解，柯家預計自行拆除1樓遮雨棚頂篷，僅留遮雨棚支架，因巷弄狹小吊車無法進入，頂樓5樓鐵皮違建則請工人人工拆除，預計1天時間就可完成拆除作業，拆除清運費用約4萬元。

談到柯美蘭表態是自己想選立委，柯媽僅說「隨便她啦，都長大了，又不是小孩子了，年紀那麼大了」。媒體隨後追問是否可能由柯美蘭搭配柯文哲兄妹組合挑戰2024，柯媽說這要看大家的意思，但還是透露仍希望柯美蘭做好醫師職務就好「我希望她當醫生就好了」。

媒體詢問對於新竹市長高虹安近期深陷男友干政輿論有什麼看法時，柯媽立即澄清「我不管她（高虹安）、我沒注意」，柯媽說只有之前高虹安參選市長時曾幫忙出席站台拜廟拜票，但高當選後都沒有往來，更沒有前往新竹市政府拜訪，更不可能叫人家來；柯媽不斷強調「我不敢這樣做，人家在忙，我不好去打擾」。

柯媽說，去年市長選後就沒再與高虹安來往，更不清楚高虹安是否選前選後態度有變化，「高市長忙於市政，我這婆婆媽媽的，不要亂講話」，但前陣子住院時高虹安曾來探病。

柯文哲新竹市的老家五樓被查報違建，柯媽何瑞英今天自請工人出除鐵皮，柯文哲的妹妹柯美蘭（舉手者）及民眾黨新竹黨部人員也都來關心。（記者洪美秀攝）

柯文哲新竹市的老家五樓被查報違建，柯媽何瑞英今天自請工人拆除鐵皮。（記者洪美秀攝）

柯文哲新竹市的老家五樓被查報違建，柯媽何瑞英今天自請工人出除鐵皮。柯媽何瑞英和柯文哲的妹妹柯美蘭也接受媒體訪問，柯媽無奈的說他是官我是民啊。（記者洪美秀攝）

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