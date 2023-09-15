獨家》錢康明今赴竹市府政風處訪談 花7小時詳述爭議事件

新竹市前文化局長錢康明今天到市府政風處訪談，花7小時述說近期所有爭議事件始末，並在臉書貼文出示到新竹的車票證明。（照片取自錢康明臉書）

2023/09/15 22:47

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市前文化局長錢康明卸任後，踢爆出市長高虹安男友李忠庭曾跟局處首長在外面談事情，甚至連他要去職也是李忠庭事先要他走的，針對這些內容，高虹安曾表達會主動接受政風處調查，更要政風處去了解各局處首長是否有跟李忠庭在外面碰面。錢康明今晚在臉書提到來到新竹，並貼出車票，晚間他接受本報訪問證實，今天從上午10點到下午5點，長達7小時都在市府政風處接受訪談，把近期他在臉書發佈的所有事情再重新敘述，他強調並沒有要出名，更沒有要人坐牢，只是陳述事實與經過。

錢康明今晚接受本報記者訪問提到，他確實今天都待在新竹市府的政風處內接受訪談，但是以一般民眾的身分接受訪談，並陳述他在臉書所說的一切事實，包括如何認識市長高虹安，以及到市府就任，還有這182天文化局長任內發生的事。

錢康明提到，政風處人員也全程錄音錄影，他認為自己所說的都有所本，包括如何跟李忠庭在外面碰面，以及針對跨年晚會市長請他找李忠庭談的內容等，都如實告知。

錢康明也說，針對民眾黨議員李國璋等人質疑他有跟廠商接觸的情形，錢康明也強調，文化局有很多工程停擺及流標，身為局長，他當然有其人脈，希望有意願者可以來協助市府，但他僅止於探詢廠商的想法和意願，從未涉入標案或評選過程，更從未施壓文化局市府人員，他的初衷就是希望市府的工程或是標案能有廠商有意願，不要一直流標而已。

錢康明強調，長達7小時的訪談，他知無不答，也把自己經歷的事情與經過都逐一陳述，相信政風單位應該都了解。他並提到政風處是在13日約詢他的，本來是要到台中找他，但他認為自己可以到市府，因此搭火車來新竹接受訪談，他的目的就是陳述事實，他既不想出名，更不希望有人坐牢。

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