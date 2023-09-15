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高虹安為男友發道歉影片 錢康明：早就說李忠庭要好好去找一份工作

新竹市長高虹安為男友李先生發道歉影片，錢康明酸，早就說過要李忠庭好好去找一份工作。（資料照，記者洪美秀攝）

新竹市長高虹安為男友李先生發道歉影片，錢康明酸，早就說過要李忠庭好好去找一份工作。（資料照，記者洪美秀攝）

2023/09/15 17:55

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安今天在臉書發道歉影片，並提到過去跟其男友李先生接觸者都是舊識市府人員，並說未來若要跟李先生碰面都須報備。對此，疑被李忠庭要求辭職的前文化局長錢康明受訪提到，高虹安所稱的舊識市府人員，其實就是指市長室內的主任和秘書，而高虹安稱大多數局處長沒有接觸，他理解的意思是是不只他一人有接觸，也許少數的局處長是有的。對照高虹安昨天提局處長都沒有接觸，錢康明認為高虹安應該好好了解一下，更強調他早說過，希望李忠庭要好好去找一份工作。

從11日起在臉書大爆料的錢康明，今天未在臉書發文，錢康明日前也爆出他會被去職是高虹安的男友李忠庭早在8月4日就要他辭的，更爆料李忠庭跟他多次在外面談事情，他認為這是不妥的，也認為李忠庭不是市府人員，應該好好去找份工作，讓高虹安當新竹市唯一的市長。

對於高虹安今天下午的道歉影片，錢康明說，他有看到了，而高虹安提到會跟李忠庭見面除多是舊識市府人員，也包括市長室主任和秘書等人，這些人只要問有無私下與李忠庭碰面即可清楚。

此外，錢康明也表示，之前高虹安說沒有局處長跟李忠庭見面，今天道歉影片卻說有少數局處長，這些高虹安也應說明是哪幾個局處長，他也強調，他早就說過，要李忠庭好好去找份工作，讓高虹安當新竹市唯一的市長。

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