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高虹安搞錯了！竹市議員陳建名：應該約束李先生 不得接觸局處首長

新竹市長高虹安今天的道歉影片稱，未來若局處首長要跟男友李先生見面都要報備，綠營議員批避重就輕。（資料照，記者洪美秀攝）

新竹市長高虹安今天的道歉影片稱，未來若局處首長要跟男友李先生見面都要報備，綠營議員批避重就輕。（資料照，記者洪美秀攝）

2023/09/15 17:47

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安今天下午在臉書針對近期紛擾向市民道歉，影片中強調未來若局處首長要跟男友李先生見面都要報備。對高虹安的道歉影片，市議會民進黨團總召陳建名再提出3個問題，直指該約束的應該是李先生，市府公務員不會想要接觸他，是誰賦予李先生這麼大的權力可以接觸干涉市政。

陳建名說，看完高虹安的道歉文，他有三個問題：首先，他認為新竹市政府的公務同仁，從來不會想要接觸李先生，而是誰賦予李先生這麼大的權力可以接觸干涉市政。高虹安提到將約束公務同仁，但該約束的應該是李先生。高虹安你可以約束李先生嗎？

其次，是針對外界質疑建商提供的名車、豪宅，高虹安支字未提。根據公務人員廉政倫理，公職人員應利益迴避，這陣子外界已經討論很多，那請問高虹安，你坐的名車住的豪宅已經還給建商了嗎？

最後一點，他想外界都很好奇，如果市府的公務同仁與李先生接觸都須報備，那身為新竹市最高首長的高虹安市長，私底下接觸李先生需要先報備嗎？

綠黨市議員劉崇顯也說，高虹安的道歉其實是避重就輕，為何是沒報備就不可以接觸李忠庭，難道局處長有報備就可以去向李忠庭報告市政？根本的問題應該是李忠庭不應該觸及任何的市政工作與市府人員，如果高市長真的認知到自己的錯誤，應該要公開宣示，絕對不會讓李忠庭插手任何市政工作。

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