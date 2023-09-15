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李先生干政疑雲 高虹安發影片向市民道歉

新竹市長高虹安今天下午在臉書發影片，對近期的紛擾向市民道歉。（圖擷自高虹安臉書粉專，本報合成）

新竹市長高虹安今天下午在臉書發影片，對近期的紛擾向市民道歉。（圖擷自高虹安臉書粉專，本報合成）

2023/09/15 16:38

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安今天下午在臉書發影片向市民道歉，高虹安說，對於近期諸多紛擾及輿論，佔用大量媒體版面，在此先向社會大眾、市民朋友們致歉，強調李先生絕無干預市政。

高虹安說，自從就任市長以來，市政府內包含副市長、秘書長、局處首長等人，大多數皆未與李先生接觸或交談過，僅極少數與李先生已有私交之舊識市府人員，與李先生仍有朋友間的互動往來，李先生也未曾踏進市長室一步，如偶有在市府後方停車場等候她下班時，皆依規通報申請來賓車位，絕無如外界所傳其擁有專屬車格。

高虹安也強調，李先生也絕無干預任何市政決策或參與任何市府會議，但近日因其與任職市府友人間之互動造成疑慮，甚至引發外界諸多質疑與批評，虹安仍須為自身及市府同仁不夠嚴守公私分際而負起責任，並向社會大眾深切致歉。

高虹安說，未來會用最嚴格標準要求自己和團隊，沒有任何模糊空間，從今日起，虹安正式責成新竹市政府所有首長，不得在未報備留下紀錄之情況下，與李先生有任何往來，若有私下接觸未經報備情況，查證屬實將嚴處，絕不寬待。

高虹安強調，作為承載新竹市民期待的民選首長，她很清楚，社會越嚴格的要求，越多的關注，代表的是越深的期待。感謝社會各界批評和提出建言的聲音，她會用更高標準審視自身，也再次感謝包含錢前局長和議員等人的監督指教。未來和市府團隊將更加努力，更嚴格自持，時時自省，但求不負市民託付，再次為近期紛擾及輿論，向社會大眾、市民朋友們致上最深的歉意。

新竹市長高虹安今天下午在臉書發影片，對近期的紛擾向市民道歉。（記者洪美秀攝）

新竹市長高虹安今天下午在臉書發影片，對近期的紛擾向市民道歉。（記者洪美秀攝）

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