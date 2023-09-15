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宣明智名列新竹市文化基金會董事 議員：寄生文化儼成民眾黨DNA

聯電名譽副董事長宣明智列新竹市文化基金會的董事之一，他從去年市長選舉就力挺新竹市長高虹安。（資料照，記者洪美秀攝）

聯電名譽副董事長宣明智列新竹市文化基金會的董事之一，他從去年市長選舉就力挺新竹市長高虹安。（資料照，記者洪美秀攝）

2023/09/15 16:39

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安上任後，除自己爆出坐豪車住豪宅及男友疑似干政等爭議外，市府人事也動盪頻繁，市議員曾資程今天更質疑，宣明智名列文化基金會董事根本不適任。他指出，高虹安市長上任後，安插民眾黨議員落選人在市府各局處任職，民眾黨寄生政府機關，寄生文化儼然成為民眾黨的DNA。

對此，市府強調，所有人事安排都有一定的考量。但對宣明智列文化基金會董事還未有回應。

曾資程說，新竹市文化基金會董事會的成員名單中，宣明智掛名董事，未曾聽聞宣董過去在新竹市有提出相關文化政策，包括提出建言或有顯著貢獻，高虹安這樣的安排，就是利用政府名器酬庸輔選功臣，真的是把民眾黨的寄生文化發揮的淋漓盡致。

曾資程說，高虹安上任8個多月以來，教育處長、文化局長相繼去職，新竹市向來引以為傲文化教育發展，蒙上一層陰影。更質疑這就是民眾黨的新政治，根本就是寄生政治。

市議員劉康彥也指出，高虹安向來不喜歡「做實事」，反而熱中「攏絡權貴」藉此鞏固執政。以文化基金會為例，安排宣明智、周卓煇出任董事，明顯只是政治任命。高虹安絲毫不在意竹市藝文推廣，只關心個人的政治利益。

劉康彥也提到，反觀林智堅任內，邀請彭双浪、黃國修、張垂弘等人，兼具專業與在地深耕的產業界人士擔任董監事，高虹安根本把文化基金會的能量「做小」了。

宣明智列新竹市文化基金會董事，民進黨議員批寄生文化是民眾黨的DNA。（擷自司法院官網「法人登記公告」）

宣明智列新竹市文化基金會董事，民進黨議員批寄生文化是民眾黨的DNA。（擷自司法院官網「法人登記公告」）

宣明智列新竹市文化基金會董事，民進黨市議員曾資程批寄生文化是民眾黨的DNA。（資料照，記者洪美秀攝）

宣明智列新竹市文化基金會董事，民進黨市議員曾資程批寄生文化是民眾黨的DNA。（資料照，記者洪美秀攝）

宣明智列新竹市文化基金會董事，市議員劉康彥稱高虹安向來不喜歡「做實事」，反而熱中於「攏絡權貴」藉此鞏固執政，是把文化基金會的能量做小了。（資料照，記者洪美秀攝）

宣明智列新竹市文化基金會董事，市議員劉康彥稱高虹安向來不喜歡「做實事」，反而熱中於「攏絡權貴」藉此鞏固執政，是把文化基金會的能量做小了。（資料照，記者洪美秀攝）

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