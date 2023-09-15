不認男友干政 高虹安：李忠庭和錢康明只是朋友聊天

新竹市長高虹安今天接受媒體訪問時，再次否認男友李忠庭干政。（記者洪美秀攝）

2023/09/15 11:58

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安近日深陷豪宅名車、男友疑似干政等爭議，她今天再針對男友李忠庭被指干預市政一事表示，「李先生」只是與前文化局長錢康明聊天，朋友間的聊天應該不算是干政，且對李忠庭的決定，她並沒有買單。

至於錢康明在咖啡廳收到李忠庭的企畫書一事，高虹安也說，那份企畫書很簡略，甚至沒有廠商報價，這樣的企畫書不會是市府辦跨年晚會所需要的文件，且市府完全沒進到招標的程序，這個文件都還是很初步簡略的發想階段，所以錢康明離職移交的企畫書並不能證明什麼事情。

至於為什麼李忠庭要把企畫書交給錢康明？且李忠庭跟錢康明有討論到音樂的部分，高虹安也說，這並不清楚細節，如果只是在聊天，這只是在辦活動想法的蒐集，這應該完全不算是干政，如果今天李忠庭做了什麼決定，而她買單的話，這才叫做干政，如果只是朋友間聊到的音樂，並不適合用來做如此嚴重的指控，所以整件事還是要回到事件的本質上，是否有證據支持康去做這樣的指控。

另，民眾黨主席柯文哲說會反擊，高是否會提告？高虹安則說，她不知道柯主席講的這個部分，她沒有跟柯主席聊到這細節，目前她還是想專心市政，市政上有很多需要大家去關注的地方，而不是一直糾結在這些影射，甚至連一些人事物都講得不太清楚，她也想問錢康明為何要一直影射，如果真的有違法的證據，其實也可以去做提告，所以她覺得這部分怪怪的，整個程序都怪怪的。

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