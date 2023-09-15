揭錢康明無意間自爆違法！ 李正皓批：單純鬥輸李忠庭不爽......

李正皓直言，錢康明槓上高虹安、李忠庭，不過是「狗咬狗一嘴毛」的政治鬧劇。（資料照）

2023/09/15 00:25

〔即時新聞／綜合報導〕「被辭職」的新竹市前文化局長錢康明近日接連爆料新竹市府內幕，指市長高虹安男友李忠庭狐假虎威干預市政，引發外界譁然。對此，政治評論員李正皓表示，在他看來，錢康明與李忠庭不過是「狗咬狗一嘴毛」的政治鬧劇。

錢康明連日爆料槓上李忠庭，受到各界關注。針對錢康明13日強調，在他離職前都有跨年晚會規劃，並透露他早就「聯絡學弟、學妹當主持人」，卻因為李忠庭破局一事，李正皓14日透過臉書質疑，「高虹安授權李忠庭介入市政絕對不對，但錢康明對跨年晚會沒有私心嗎？真的沒有私心，為什麼可以在跨年預算還沒編列、跨年標案沒開標之前，就在3月31日先內定自己的學弟妹來當跨年晚會主持人？」

李正皓指出，「這是違背政府採購法，圖利罪可判一年到七年有期徒刑。錢康明針對這件事的說詞是『主持人要很早敲，這是經驗』，但根據政府採購法，就算他的學弟妹是吳宗憲、學妹是林志玲，也不能先敲、也不能內定。更荒唐的是，錢康明違背政府採購法的所有證據都是在他自己的臉書自己公布的，甚至連他與學妹的臉書對話紀錄都有，對話中錢康明的學弟妹接到這個案子後，還很開心的謝謝錢康明的『照顧』、很開心認識錢康明這個『大人物』，這麼多明確的證據，檢察官要辦失敗都很難。」

他接著說：「但這些事情都不是最離譜的，最離譜的是錢康明與高虹安方面互相指責了這麼久，竟然沒有任何一方要按鈴控告另外一方，錢康明甚至還說『因為我們是朋友，所以不能隨便對簿公堂』。什麼？你們是朋友？所以不能對簿公堂？在我的認知中，發生衝突不敢報警的理由只有一個，黑吃黑。」

李正皓直言：「錢康明與高虹安的關係，不是一個正義之士努力推翻邪惡政權的故事，對我而言這就是一個因為利益分配不均，狗咬狗一嘴毛的政治鬧劇。我罵高虹安比誰罵的都兇，因為高虹安在我的價值判斷就是應該被判刑的政治人物，但我不會天真到認為站在壞人的對立面就是好人。」

他最後表示：「錢康明擔任高虹安文化局長之前，他就知道高虹安盜用公積金的事、他也早就知道李忠庭會干政的事，但錢康明依舊願意幫高虹安背書製作競選歌曲，錢康明依舊願意擔任高虹安市府的文化局局長，他本是高虹安共犯結構的一環，唯一的差別就是最後錢康明鬥輸李忠庭而已。」

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