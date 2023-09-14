鄭孟洳再追施淑婷財產申報疑雲 批上梁不正下梁歪

高雄市議員鄭孟洳，持續追查新竹市新任民政處長施淑婷的財產申報疑雲。（ 記者葛祐豪翻攝）

2023/09/14 20:27

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市議員鄭孟洳上週揭露新竹市新任民政處長施淑婷，在參選市議員期間未據實填寫她的丈夫投資建設公司，漏報金額1千多萬元；今天她持續追查，點出施淑婷財產申報疑雲，批評是「上梁不正下梁歪!」

施淑婷上週曾回應，她不知道要將配偶的資產列入申報，而各界都知道她的丈夫是建商，不需要隱匿，她會依規定補列；鄭孟洳則表示，施淑婷記得把丈夫持有的土地、建物與存款都列上去，卻漏掉事業投資，並不合理；另包括股票、基金與保險等欄位，也未填寫，就這麼草率敷衍地提交給中選會，不只態度大有問題，當中恐怕藏有更多貓膩？

鄭孟洳今天再質疑，施淑婷是全額以現金買地購屋嗎？施曾說，各界都知道夫家建商身分，夫妻名下擁有多筆土地房產，經濟實力不容小覷，但即便這樣，也不太可能以真金白銀一次付清所有費用。

鄭孟洳說，以顏先生持有的新竹市東門街房產為例，2筆榮光段土地取得的價額共511萬1982元，房子則是71萬4400元，合計582萬6382元。但她去查了建物謄本，發現這筆房產是向新光商業銀行借貸了599萬元。

她指出，有買賣房子經驗的朋友應該清楚，購屋前會找銀行鑑價，估出來的價格跟實價登錄並不一致，銀行會將市價、屋況、地段、土地持有大小、屋主財力等全納入考量，訂出貸款的成數，核貸的金額愈多，自備款的壓力也會減少。

鄭孟洳質疑，但施淑婷只申報306萬2045元存款，沒有其他的現金和其他有價證券、儲蓄險，光是其中一筆房貸就將近600萬元，其他的土地房子貸款加起來應該有數千萬元，「沒有足夠財力證明，銀行是如何核定這些貸款？」

她也提到，「施淑婷和丈夫的土地和房屋，大多是在近3年購入，沒有穩定的收入來源，如何支應每個月這麼多的貸款？」要佐證有能力負擔這些必要開支，唯有把事業投資詳實列出，一般人或許不太明白其中的「眉角」，但夫妻都熱衷投身於政治，且從事建商工作多年的施淑婷，不可能不懂這些。「刻意隱匿，就是不想讓選民知道這些資訊!」

鄭孟洳批說，施淑婷搬出不知道要申報配偶資產這樣不諳法令、且推卸責任的說詞，聽在市民，尤其是公務員耳裡，應該覺得既傻眼又驚恐，讓人不禁懷疑，施淑婷真的能夠勝任政務官嗎？「對照高虹安和神奇傑克，這幾天鬧出的低價租豪宅風波，上梁不正下梁歪，吃瓜觀眾很有滿滿的既視感啊!」

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