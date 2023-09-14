網軍指涉入標案 錢康明反擊：如有違法歡迎市府提告

新竹市前文化局長錢康明。（資料照，記者洪美秀攝）

2023/09/14 16:53

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市前文化局長錢康明今天下午4點再發文提到，因為已有網軍或網路媒體在打他的人格了，包括他積極邀請廠商等情事，錢康明提到在182天的任期內，在文化局只參加過一場影視補助200萬的開標評選，其餘都是由副局長及秘書參與，他從未施壓任何人，如果有違法，歡迎市府提告，他會在法庭上解釋。

新竹市議會新聯線政團包括市議員李國璋及宋品瑩和鄭慶欽，今天召開記者會稱錢康明在任職期間與廠商走很近，並多次表達有廠商可以參與等等，質疑錢康明有綁標之嫌。

對這些質疑，錢康明提到，對兩個蓋不完的建築，積極找廠商來評估，然後提建議有何不對？他還提過蓋旅館，也提過蓋商場，還有提過請集團規劃整個區域做BOT案，這些不都要跟市長報告嗎？市長決策後才能起標，走向下一步，但至今市長沒有決策，文化局只有一堆流標的標案。

錢康明自清表示，在182天任期，在文化局只參加過一場影視補助200萬的開標評選，其餘全部都是副局長和秘書擔任召集人和副召集人。他更從未施壓給任何人，文化局在市府裡面，直接去問問召集人和副召集人就知道了。

他也提到，如果有違法，請市府去告他，他會在法庭上會解釋。但越扯越誇張的網軍攻擊和網路服務，實在不是這樣用的。

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