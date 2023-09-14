被去職「沒有不甘心」 錢康明︰認同議員鄭欽耀點出高虹安問題

新竹市議員鄭慶今天在議會新聯線政團的記者會上認為，最近一連串的紛紛擾擾，起因還是要歸咎於高市長在人事處理上不夠圓融、不夠謹慎，才會造成錢前局長有這麼大的情緒反彈。（記者洪美秀攝）

2023/09/14 17:01

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市前文化局長錢康明11日被去職生效後，展開連環大爆料，除點出高虹安男友李忠庭找局處長在外面談事情，更扯出李忠庭8月4日就要他辭職，甚至連跨年晚會都是由李忠庭負責等內幕，而民眾黨市議員李國璋議員和宋品瑩今天則開記者會護航高虹安，參與記者會的無黨籍議員鄭慶欽則呼籲高虹安在人事處理上不夠圓融及謹慎，才會造成這一連串的紛擾。對鄭慶欽的真心話，錢康明也在臉書表達鄭議員點出了重點。

錢康明提到，他與鄭慶欽議員，相較李國璋及宋品瑩是比較不熟的，但鄭慶欽在記者會及新聞稿中的一段敘述，正是他的意思，也點出了重點。

錢康明說，他已經離職了，沒有不甘心，因為他本就是市長的政務官，離職很正常。但8/28當Anny主任離開市長辦公室後，他和市長單獨講話時，他就告訴她問題了，她完全不相信，還跟他說「財產申報...」，當時他才開始覺得難過，後來還被送來一個「任重道遠」飾品。

而鄭慶欽今天也在市議會新聯線政團的記者會新聞稿上強調，最近一連串的紛紛擾擾，起因還是要歸咎於高市長在人事處理上不夠圓融、不夠謹慎，才會造成錢前局長有這麼大的情緒反彈，此舉不僅造成市政動盪，更耗損龐大的社會成本，對於市府形象及市民朋友的福祉福利來說並不是一件好事，呼籲高市長要深刻反省檢討，用更大的努力來回應新竹市民朋友對於市府的期待。

錢康明說，弄他，真的沒必要，以後市政府誰還會想好好做事？只要會逢迎拍馬就好。他感謝鄭議員，點出了重點。

新竹市議會新聯線政團今天開記者會護航市長高虹安，並稱前文化局長錢康明與廠商有過多的接觸。而錢康明則稱他已離職了，沒有不甘心，只是說出了事實。圖為新聯線政團記者會畫面。（記者洪美秀攝）

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