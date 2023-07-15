為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新竹市

    竹市成德高中校車流標 家長怒：入學報到才告知

    新竹市成德高中校車勞務標案流標，新生報到的家長投訴，憤怒表示入學報到才告知，學校及市府罔顧學生就學權益。（記者洪美秀攝）

    新竹市成德高中校車勞務標案流標，新生報到的家長投訴，憤怒表示入學報到才告知，學校及市府罔顧學生就學權益。（記者洪美秀攝）

    2023/07/15 11:33

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市有家長投訴指稱，孩子昨天到成德高中新生報到，沒想報到時，校方竟當場口頭告知學校的校車取消，但因家不是住在學校附近，當初會填此位於小山頭的學校，就是校方有提到提供校車，如今沒有校車可搭，僅剩一天只有兩班的10號公車可到達，如此交通不便，對學生來說，簡直是晴天霹靂！

    對此，新竹市府教育處表示，經調查，市立三所高中的校車都陸續流標，已將招標價格提高也無法完成，經細問業者，業者表示因找不到司機，故無法投標。教育處下週三會進行內部檢討會議，並與三所學校商議解決的方案，期望能讓孩子順利通學。

    投訴家長表示，孩子報到後，校方提到新竹地區高中現皆無校車，但據了解仍有其他高中的校車正常維持，對於校方的說法難以接受，也認為學校先前已表達有校車，如今卻說要取消，根本是罔顧學生的就學權益，也會造成家長困擾及塞車。

    家長也憤怒表示，當初填志願時，有詢問學校是否有校車，學校是表達有校車的，沒想到填志願及報到後，卻被告知沒有交通車，實在讓人傻眼，也認為市立學校竟罔顧學生權益，蓄意欺瞞誤導會考志願選填，又以不實資訊繼續唬弄學生及家長，讓人不敢置信。

    新竹市成德高中校車勞務標案流標，新生報到的家長投訴，憤怒表示入學報到才告知，學校及市府罔顧學生就學權益。（記者洪美秀攝）

    新竹市成德高中校車勞務標案流標，新生報到的家長投訴，憤怒表示入學報到才告知，學校及市府罔顧學生就學權益。（記者洪美秀攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    平交道響鈴校車未停照闖 嘉市宏仁女中：已懲處司機
    2023/06/20 16:07

    平交道響鈴校車未停照闖 嘉市宏仁女中：已懲處司機
    驚險！美校車陷火海 懷孕司機救了全車37名學生
    2023/06/03 12:26

    驚險！美校車陷火海 懷孕司機救了全車37名學生

    和感染說掰掰 小褲穿出大健康！
    美13歲學生發現司機昏迷救全車66人 關鍵竟是「他沒有手機」
    2023/05/18 14:52

    美13歲學生發現司機昏迷救全車66人 關鍵竟是「他沒有手機」
    驚險！校車司機暈倒 7年級學生英勇停車救了全車67人
    2023/04/29 10:26

    驚險！校車司機暈倒 7年級學生英勇停車救了全車67人

    「它」是飯店御用品牌 是建商銷售武器
    新竹市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播