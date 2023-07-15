竹市成德高中校車流標 家長怒：入學報到才告知

新竹市成德高中校車勞務標案流標，新生報到的家長投訴，憤怒表示入學報到才告知，學校及市府罔顧學生就學權益。（記者洪美秀攝）

2023/07/15 11:33

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市有家長投訴指稱，孩子昨天到成德高中新生報到，沒想報到時，校方竟當場口頭告知學校的校車取消，但因家不是住在學校附近，當初會填此位於小山頭的學校，就是校方有提到提供校車，如今沒有校車可搭，僅剩一天只有兩班的10號公車可到達，如此交通不便，對學生來說，簡直是晴天霹靂！

對此，新竹市府教育處表示，經調查，市立三所高中的校車都陸續流標，已將招標價格提高也無法完成，經細問業者，業者表示因找不到司機，故無法投標。教育處下週三會進行內部檢討會議，並與三所學校商議解決的方案，期望能讓孩子順利通學。

投訴家長表示，孩子報到後，校方提到新竹地區高中現皆無校車，但據了解仍有其他高中的校車正常維持，對於校方的說法難以接受，也認為學校先前已表達有校車，如今卻說要取消，根本是罔顧學生的就學權益，也會造成家長困擾及塞車。

家長也憤怒表示，當初填志願時，有詢問學校是否有校車，學校是表達有校車的，沒想到填志願及報到後，卻被告知沒有交通車，實在讓人傻眼，也認為市立學校竟罔顧學生權益，蓄意欺瞞誤導會考志願選填，又以不實資訊繼續唬弄學生及家長，讓人不敢置信。

新竹市成德高中校車勞務標案流標，新生報到的家長投訴，憤怒表示入學報到才告知，學校及市府罔顧學生就學權益。（記者洪美秀攝）

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