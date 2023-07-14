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    竹市關埔空橋經費未列園區回饋金計畫 議員劉崇顯：高委員打臉高市長？

    新竹市關埔空橋經費今年並未列入園區回饋金計畫，市議員劉崇顯稱，這是高委員打臉高市長，更質疑高虹安要如何加速空橋進度。（照片取自劉崇顯臉書）

    新竹市關埔空橋經費今年並未列入園區回饋金計畫，市議員劉崇顯稱，這是高委員打臉高市長，更質疑高虹安要如何加速空橋進度。（照片取自劉崇顯臉書）

    2023/07/14 17:38

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議員劉崇顯今天在臉書發文指出，本週臨時會中，市府提送今年度的園區回饋金執行計畫，但他要跟關心空橋進度的市民說明，市府用於空橋經費的補助為「0元 」，他說，對這個政策執行成果確實令人吃驚，因時任立法委員的高虹安市長，去年選舉時針對「園區回饋金未用於空橋建設」大力抨擊，並說超過半數的補助都用於「公園相關建設」，因此延宕了空橋建設進度，但今年高虹安市府所提的園區回饋金執行計畫，依然沒有空橋建設經費。

    劉崇顯提到，細數今年高虹安市府所提的園區回饋金執行計畫，一樣沒有任何空橋建設經費，且同樣超過半數補助用於公園建設（總經費4620萬元，公園建設補助2680萬元，佔58%）。

    劉崇顯想問，去年提出質疑的高虹安委員在打臉今年的高虹安市長嗎？

    劉崇顯說，他在議會中向工務處長提問明年的回饋金是否用於空橋建設，處長僅回應會做後續檢討，並未正面承諾 將空橋納入回饋金計畫。

    劉崇顯強調，公園改善工程是好的政策，他肯定市府團隊能將好政策接棒延續，只是高市長選前批評他人，選後自己依舊這麼做的雙重標準 ，令人感到失望。

    他也要提醒高虹安，目前正在執行的空橋經費，都是去年已編列的市府預算 ，若真的想要加速推動「2025年全區空橋完工」，應立即啟動跨慈雲路以外的其他座空橋規劃，才來得及納入明後年度的園區回饋金核銷程序。他也會持續追蹤各座空橋進度。

    市府強調，關埔空橋經費的籌措會多方面爭取，不會只靠園區回饋金執行計畫的補助。

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