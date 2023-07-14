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    首頁　>　新竹市

    網友投訴羽化館火葬場流動廁所洗手台沒水 竹市府：可能短暫停水

    新竹市殯儀館羽化館火葬場的廁所因正在整修，市府在旁邊設流動廁所，但有網友在臉書投訴流動廁所洗手台沒水。（照片取自臉書社群貼文）

    新竹市殯儀館羽化館火葬場的廁所因正在整修，市府在旁邊設流動廁所，但有網友在臉書投訴流動廁所洗手台沒水。（照片取自臉書社群貼文）

    2023/07/14 17:04

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市有網友投訴指稱，一早帶著悲傷的心情，頂著炎熱的艷陽步行送友最後一程到新竹市殯葬所羽化館火葬場，送行後後想上個洗手間洗一下臉，讓身體降溫一下，結果發現洗手間因為施工停用，要去門口旁的流動廁所使用，結果旁邊的洗手台竟然沒水，經詢問得知整個火葬場都停水，想到廁所的整修長達5個月，難道洗手台都會沒水嗎？甚至工作人員還請他可先到殯儀館上完廁所再到羽化館。

    對此，市府民政處殯葬所強調，目前流動臨時廁所旁的洗手台是有提供水的，可能讀者使用時剛好短暫停水，但其實供水情況都算正常，更沒有停水要長達5個月的情形。羽化館火葬場的公廁整修主要是希望提供民眾較好的使用環境，前天開工後，市府也設立簡易流動廁所，會派人定期打掃，洗手台的供水目前都正常，也請民眾體諒工程施工造成的不便。

    有網友在臉書社群貼文稱，新竹市立殯儀館的火葬場的廁所正進行整修工程，改提供臨時流動廁所，但他發現流動廁所旁的洗手台竟然沒水，經詢問工作人員，還被告知要洗手就要到殯儀館先洗好再到火葬場，因此他也提醒及建議要來給亡友送行的朋友，可先在殯儀館上好廁所並補充好水分後再到羽化館。

    新竹市殯儀館羽化館火葬場廁所整修旁邊的流動廁所洗手台竟沒水？有網友在臉書投訴流動廁所洗手台沒水。（照片取自臉書社群貼文）

    新竹市殯儀館羽化館火葬場廁所整修旁邊的流動廁所洗手台竟沒水？有網友在臉書投訴流動廁所洗手台沒水。（照片取自臉書社群貼文）

    新竹市殯儀館羽化館火葬場廁所整修旁邊的流動廁所洗手台竟沒水？有網友在臉書投訴流動廁所洗手台沒水，不過，市府殯葬所人員稱流動廁所旁的洗手台是有正常供水的。（新竹市府提供）

    新竹市殯儀館羽化館火葬場廁所整修旁邊的流動廁所洗手台竟沒水？有網友在臉書投訴流動廁所洗手台沒水，不過，市府殯葬所人員稱流動廁所旁的洗手台是有正常供水的。（新竹市府提供）

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