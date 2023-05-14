國民黨郭侯爭白熱化 柯文哲：遊戲規則不清楚會天下大亂

民眾黨主席柯文哲（前排右二）與新竹市長高虹安（前排左二）今天在新竹市參加慈濟活動。（記者蔡彰盛攝）

2023/05/14 08:54

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕民眾黨主席柯文哲今（14）日早上到新竹市參加慈濟活動，當被問到郭台銘最新民調輸侯友宜，立委支持度也輸，他是否尋求跟郭台銘合作？柯文哲說，比賽規則要清楚，要做民調就做民調，講清楚怎麼做，要立委或黨籍議員投票那就投票，要有明確的規則，每天出來的民調無法判讀怎麼做出來的，如果規則不清楚就會天下大亂。

柯文哲先前跟郭台銘見面後，前立委邱毅說這是郭董在逼宮朱立倫的大絕招？柯文哲說，各方有各方的解讀，對他來講自然就好，有認識的要找他就很自然，他的本意很自然，別人找講事情就講一講，至於外界要怎麼解讀，那是外界的問題。

至於柯文哲跟郭台銘談完的感覺？柯文哲說，郭台銘在保持善意，對他來講是趁機問一下國民黨初選到底在幹甚麼，「如果比賽規則都不知道，你還去參加比賽，比賽結果出來到底怎麼辨」？

郭台銘昨天在金門指稱，希望可以在一中各表基礎上跟對岸重啟談判；柯文哲今天對此說，「一個碗敲不響」，一中各表或各表一中等等，涉及真的兩岸若要重啟談判，也不一定會成功，因為標準談判就是一開始會各持己見，在過程中慢慢找共識，事實上有共識也很難，只能找出大家都能忍受很勉強的答案，以他實際從政經驗，常常目標可以做到這樣就很了不起了。他強調，兩岸之間一定要互相諒解，如果一開始都有立場，根本就談不下去。

有媒體問柯文哲，民進黨認為這是背棄台灣的主流民意、不切實際？柯文哲則反問，可以去問民進黨，台灣目前主流民意是甚麼？是跟中國開戰嗎？

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