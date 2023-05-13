新竹市學區怎劃分？ 市府召開第一次審議委員會議

新竹市政府召開首次學區劃分及調整審議委員會，由市府祕書長張治祥主持。（新竹市政府提供）

2023/05/13 17:56

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市政府今天在光武國中召開112年度第一次學區劃分及調整審議委員會議，專家學者、議員代表、學校校長、主任、家長會代表和市府相關局處與會討論，家長與學校都表達學區劃分想法，聚焦討論單一學區和共同學區的原則。市府強調，會持續凝聚共識並找出最適切的學區劃分方案。

市府今天發布新聞稿說，第一次學區劃分及調整審議委員會召開，將透過會議討論及凝聚，讓學區劃分結果具共識、客觀、可行、適切性，而今天會議討論重點除了邀請台中教育大學教授分享107年「新竹市學區自動規劃系統」建議評估專案計畫，也讓委員了解過去此計畫就關埔國小學區劃分的分析方式與建議。

有關學區劃分原則將顧及學生通學、依據各校容量、均衡學校發展、配合社區發展、符應降低班級人數政策、參考各方建議等納入會議討論研議。

其中有關「學齡人口估測方式」：建議將自然增加（出生人口推估），納入社會增加（如建築或銷售中建築住戶數、未建築空地或重劃區等）因素進行推估。另有關學齡人口估測除國小外，建議併與國中學齡人口估測一起進行。

至於單一學區及共同學區劃分原則，單一學區有助學校確認學生來源及預估新生人數，共同學區可滿足多元需求，提供家長不同教育選擇，但會造成學校學生人數、班級數不穩定，對學校校務經營有困難。考量均衡區域教育發展，學區劃分非單一學校考量，需與鄰近學校共榮發展，將後續研議討論。

新竹市召開首次學區劃分及調整審議委員會，聚焦討論單一學區與共同學區原則等各種方向。（新竹市政府提供）

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