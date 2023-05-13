南寮風箏賽場被疑回填廢棄物 竹市府開挖查無違規、將維管巡檢

新竹市南寮漁港國際風箏賽場遭指控疑似有回填廢棄物，市府產發處與政風處開挖查無實證，後續將訂維管巡檢制度。（市府提供）

2023/05/13 13:28

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安與民眾黨籍議員宋品瑩、李國璋、無黨籍議員鄭慶欽，3月初及中旬陸續指控前市府在南寮國際風箏賽場的工程中疑似有回填廢磁磚、廢棄物等質疑，市府產發處會同政風處開挖及調查後，查無明顯違規情事，但風箏賽場草皮因遊客踩踏出現覆土流失和草皮枯萎情形，後續將訂管理維護制度進行養護保養。

市府產發處表示，除進行局部開挖後，也完成風箏賽場魚鱗天梯周邊第一階段草皮養護改善工作，後續將會定期進行風箏賽場草皮改善及維護工程。

產發處指出，國際風箏賽場包括一期工程、風箏賽場二期工程、水岸護堤工程（魚鱗天梯）、濱海水岸工程等4項主要工程；經調閱相關計畫、公文及施工圖說，風箏賽場原址的地面高度低於堤防頂3.3公尺，而為打造可親海、放飛風箏遊憩場域，規劃設計上以景觀手法，縫合海堤造成港內與海的切割，因此需大量填土來調整現地高程。

考量經費有限且能滿足規劃設計調整高程之目的下，原地面設施物如AC路面、人行道、廣場等設施物部分採原地打碎回填作為基底支撐材料，並經內政部及漁業署核准，利用漁港南側堆置區域過去的清淤土，堆疊而成目前風箏賽場的地形高程，後續再於表層鋪設沃土30至50公分種植草皮，除節省大量購土費用，同時也將原本堆置漁港南側的大量過去漁港及青草湖清淤土方，進行再利用。

市府表示，風箏賽場最後一案工程108年完工至今已滿4年，期間歷經小型維護工程、遊客、大型活動等使用該場地，草皮經長時間踩踏加上完工啟用多年，並未有完整大規模進行草皮維護，致使草皮死亡後，原設計表層30至50公分的沃土，受強風雨水逐漸吹散流失，另外該處也鄰近漁港北側之淨灘便道，導致部分原回填土方裸露。且因風箏賽場公共開放區域幅員廣大，過去漁港內曾不時發生遭偷倒一般垃圾或營建廢棄物的情事，可能是開放使用後遭人為傾倒。

產發處已初步就風箏賽場表層進行清理工作，並在魚鱗天梯周邊重新種植草皮，後續將針對風箏賽場辦理其它裸露面改善與紅火蟻防治工作。

未來也會訂維護工作SOP，視天氣狀況每週澆水1至2次、依生長狀況適度管制避免草皮被踩踏枯死，每年編列經費進行維護，進行自主巡查、民眾通報、廠商維護等制度。

有關究責部分，產發處表示，將檢視相關工程契約內容，研議就清除費用向遺留廢棄物的施工廠商進行追究，依法處理。

新竹市南寮漁港國際風箏賽場遭指控疑似有回填廢棄物，市府產發處與政風處開挖查無實證，後續將訂維管巡檢制度。（市府提供）

圖為市議會新聯線政團3月前往風箏賽場會勘情形。（資料照，記者洪美秀攝）

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