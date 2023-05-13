被爆積欠攤商貨款 新竹市晶品城廣場：已付清、營運一切正常

新竹市晶品城廣場表示，已在4月底付清款項。（記者洪美秀攝）

2023/05/13 11:17

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市火車站前、首座BOT立體停車場晶品城購物廣場傳出經營困難。有攤商櫃位業者在臉書「新竹爆料公社」投訴指稱晶品城出現積欠貨款情形，其中2月的貨款已拖幾個月未付款，讓攤商人心惶惶。對此，晶品城購物廣場反駁澄清，指攤商櫃位的貨款已在4月底付清，並未欠款，購物廣場營運一切正常，且新櫃位5月會陸續進駐。

位在新竹市火車站前、林森路的晶品城購物廣場，2016年10底風光啟用，是竹市首座BOT立體停車場及複合型購物中心，其中地下3、4樓和地上4至11樓是停車場，在前市長許明財任內完成簽約，並於前市長林智堅任內啟用，對紓解火車站前的交通及停車需求很有幫助。

不過，近期有攤商私訊匿名在臉書社群「新竹爆料公社」投訴指稱，「今年已發生多個月份的營業額在上繳給晶品城後，晶品城在扣完抽佣後，卻連一毛錢都沒匯還回給攤商，晶品城拖欠款項已導致攤商快撐不下去了。」

投訴者也稱，晶品城是發生了什麼事？既然是市府的BOT案，新竹市府是不是該好好介入調查，維護攤商們的權益了？這些攤商指稱，攤位的現金銷售營業額都是每天清帳上繳給晶品城、客人刷卡的帳款也都是刷晶品城的刷卡機，由晶品城直接向銀行請款，等晶品城抽完%數後，晶品城須在次月把餘款匯還給櫃位攤商。

部分攤商指稱從今年2月開始的營業額就沒再收到過晶品城回帳的貨款，已被晶品城拖欠了近3個月營業額。

對此，晶品城購物廣場表示，雖有點慢付款給攤商，但貨款都在4月底付給攤商，並沒有積欠或拖欠很久情形，且新的櫃位也會陸續在5月及6月進駐，購物廣場的營運一切正常。

新竹市府交通處也強調，晶品城停車場購物商場疑似與攤商櫃位的財務糾紛，已要求經營公司妥善處理，有必要也會進行相關查核。

交通處表示，攤商目前反映遇到的問題，市府4月25日已要求晶品公司應以最快速度妥善處理，維護市民、攤商、市府三方權益，同時會請晶品公司每月履約管理會議說明處理進度與改善情形。

新竹市晶品城廣場表示，已在4月底付清款項。（記者洪美秀攝）

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