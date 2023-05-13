竹市國小首位原民校長王國生跌倒意外離世 今辦告別式

教育界齊感悲慟！新竹市首位國小原民校長、現為科園國小校長的王國生2月底因跌倒撞擊頭部不幸往生，今辦告別式。（校方提供）

2023/05/13 10:38

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市國小首位原住民校長、現為科園國小校長的王國生2月底不慎在家中跌倒撞擊頭部，送醫開刀救治後，仍不幸於5月1日往生，享年60歲，在教育界服務近40年，今天舉行告別式，竹市教育界皆同感悲慟，痛失教育界英才。

市府教育處表示，國立體育學院體育學系碩士及新竹師院教育系畢業的王國生，是新竹縣五峰鄉泰雅族原住民，在台東縣國小短暫服務後，就回到新竹市教育界服務，曾任南寮及香山國小教師，考取候用校長後，是高峰國小創校校長，也是竹市首位國小原住民校長，對原住民教育的推動和原住民傳統文化的保存不遺餘力。

王國生隨後任載熙國小校長，現為科園國小校長，長期協助推動竹市原住民繪本、母語及原民科學教育及體育等各項業務，妻子也在西門國小擔任護理師，兩人育有2子女，兒子與媳婦皆為醫師、女兒台大畢業後也在台北工作，王國生今年在教育界服務剛好40年。

科園國小表示，校內師生對校長發生跌倒意外離世都很驚訝，因為王國生平常身體健康、更熱心投入教育各種業務，校內學生參加比賽，都會親自鼓勵及帶隊，是學生口中的校長爸爸，師生都很悲慟不捨。

校方表示，今天是王國生校長的告別式，將由師生代表送王國生最後一程，學校的校長職務後續也會透過公開遴選產生。

教育界齊感悲慟！新竹市首位國小原民校長、現為科園國小校長的王國生2月底因跌倒撞擊頭部不幸往生，今辦告別式。王國生對鼓勵學生運動及各項業務都不遺餘力，是學生口中的校長爸爸。（校方提供）

教育界齊感悲慟！新竹市首位國小原民校長、現為科園國小校長的王國生2月底因跌倒撞擊頭部不幸往生，今辦告別式。王國生對原住民教育的推動與傳統文化的保存不遺餘力，是學生口中的校長爸爸。（校方提供）（記者洪美秀攝

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