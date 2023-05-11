新竹漁港淤沙嚴重「航道都塞住了」 竹市府：5月下旬進場疏浚

新竹漁港淤沙嚴重影響漁民出海捕魚航道，市議員劉康彥籲市府盡速啟動清淤工程。圖為新竹漁港航道口都已積滿淤沙。（記者洪美秀攝）

2023/05/11 18:29

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹漁港因航道方向問題，每年東北季風都會造成航道嚴重淤沙，影響漁民出海捕魚作業，市議員劉康彥說，今天到新竹漁港時，又看到淤沙已將漁港航道都塞住了，呼籲市府趕緊啟動清淤沙工程，不要讓漁民的捕魚生計受到影響。

市府產發處表示，此次新竹漁港疏浚計畫從去年就啟動相關設計，預計5月下旬能進場施工，目前會先確定規模與範圍，同時也和新竹區漁會代表確認清淤範圍，已降低對漁民捕魚的影響。

此外，此次疏浚工程總經費4000萬元，由漁業署補助執行，預計疏浚量為22萬立方米、含陸域漂砂清理，淤沙清起來後會依新竹市二級海岸防護計畫，將淤沙海運至港南侵蝕區進行砂源補充。

此外，也會沿用過去清淤沙速度較快的絞刀吸管式挖泥船即俗稱的「絞吸船」來清淤，加快清沙的速度，同時也會有機械式平台的浚吸船，期許在半年內、年底前完成所有的清淤工程。

劉康彥說，距新竹漁港例行性疏浚又過了2年，他近期趁退潮到漁港時已在航道看到明顯的淤沙情形，導致很多船隻出港都必須Ｓ型閃避。且不僅南、北堤都有積沙，北堤就是南海觀音亭後方，當東北季風強烈時，這裡的積沙都會被帶往漁港內的航道，清淤工程已迫在眉捷，但至今未見市府有清淤動作。

此外，他也提案建議市府依照「國軍主要武器訓練場及油料彈藥庫影響地方睦鄰工作要點」，向國防部爭取補助挹注新竹漁港建設，以提高對漁民出海捕魚的便利性。

新竹漁港淤沙嚴重影響漁民出海捕魚航道，市議員劉康彥籲市府盡速啟動清淤工程。圖為新竹漁港航道口都已積滿淤沙。（記者洪美秀攝）

新竹漁港淤沙嚴重影響漁民出海捕魚航道，市議員劉康彥籲市府盡速啟動清淤工程。圖為新竹漁港航道口都已積滿淤沙。（記者洪美秀攝）

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