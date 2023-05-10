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    蝶舞翩翩超美 清大生態祕境蝴蝶園開放了

    清大生態祕境蝴蝶園即起開放，翩翩蝶舞美姿目不暇給，園內有數十種蝶類飛舞。（清華大學提供）

    清大生態祕境蝴蝶園即起開放，翩翩蝶舞美姿目不暇給，園內有數十種蝶類飛舞。（清華大學提供）

    2023/05/10 17:14

    〔記者洪美秀／新竹報導〕清華大學復育多年有成的生態祕境蝴蝶園開放了！園內數十隻蝴蝶翩翩飛舞，黃色粉蝶、青色斑蝶還有體型碩大的鳳蝶讓人目不暇給，現在除了追螢火蟲，更是賞蝶的最佳時節。

    清大說，每年5月到9月是賞蝶最佳時機，各種蝴蝶數量、種類復育成功，數量逐年倍增，預計7、8月達到高峰。清大生態祕境蝴蝶園位在人社學院後面，從人社院旁北面的「竹林小徑」或南面的「終南小徑」都可以抵達，也可走相思湖步道往慈塘方向，經「斑蝶小徑」進入。

    清大指出，蝴蝶園經復育後數量驚人，如今已有大量鳳蝶、灰蝶、粉蝶、蛺蝶等不同品種的蝴蝶，還有青色斑蝶等數十種蝴蝶。

    清華蝴蝶園2008年成立，曾任人社院院長的黃一農、哲學所教授張旺山、中文系教授方聖平等人都是重要幕後推手，也帶領師生、志工整理荒蕪的土地，種植蜜源植物，打造適合蝴蝶復育的環境，如今已成為新竹重要的生態景點，園內可觀察到的蝴蝶多達一百多種，其中體型最大、深負盛名的蝶種為「黃裳鳳蝶」，也常吸引攝影專家來拍蝶。

    清大說，現在是賞蝶的好時機，賞蝶黃金時間是上午8點半到11點，以及下午2點到4點。蝴蝶園內不能噴殺蟲劑，蚊子較多，提醒民眾賞蝶可穿長袖長褲。

    清大生態祕境蝴蝶園即起開放。（清華大學提供）

    清大生態祕境蝴蝶園即起開放。（清華大學提供）

    清大生態祕境蝴蝶園即起開放。（清華大學提供）

    清大生態祕境蝴蝶園即起開放。（清華大學提供）

    清大生態祕境蝴蝶園即起開放。（清華大學提供）

    清大生態祕境蝴蝶園即起開放。（清華大學提供）

    清大生態祕境蝴蝶園位在人社學院後面，從人社院旁北面的「竹林小徑」或南面的「終南小徑」都可以抵達，也可走相思湖步道往慈塘方向，經「斑蝶小徑」進入。。（清華大學提供）

    清大生態祕境蝴蝶園位在人社學院後面，從人社院旁北面的「竹林小徑」或南面的「終南小徑」都可以抵達，也可走相思湖步道往慈塘方向，經「斑蝶小徑」進入。。（清華大學提供）

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