「競技撲克亞洲國家盃」台灣奪冠 將赴瑞士拚世界冠軍

清華大學競技撲克社奪「競技撲克亞洲國家盃」團體賽總冠軍。（清大提供）

2023/03/10 18:06

〔記者洪美秀／新竹報導〕清華大學競技撲克社社長黃文廷，上月代表台灣到香港參加「競技撲克亞洲國家盃」，獲團體賽總冠軍，黃文廷還將代表台灣前往瑞士參加「2023競技撲克世界盃」，與美洲、歐洲各國晉級的隊伍爭奪世界冠軍頭銜。

清大經濟系學生黃文廷是此次台灣代表隊中年紀最輕的選手，18歲接觸德州撲克，3年後成為一線選手，幫台灣在「競技撲克亞洲國家盃」12個國家中取得優勢，擊敗新加坡、中國、印度等強敵獲團體賽總冠軍。

黃文廷說，競技撲克是智力競技比賽，來自不同國家的選手會打相同的手牌，排除運氣成分，全憑技術跟團隊策略。」初賽時，黃文廷還在小組賽6國36名選手中拿下個人第一高分。

而黃文廷比賽時總戴著墨鏡，他說，不是因為戴墨鏡比較酷，而是現場賽事心理層面的博弈也很重要，業餘玩家有時會做出一些不必要的動作，像是不自覺喝口水、思考時間不一致等，可能就會露出一些馬腳。職業選手通常不喜形於色，有時會靠帽子或墨鏡，來避免因表情透露出手牌的端倪。

黃文廷提到，在一般大眾眼裡，撲克牌、麻將這類遊戲很容易與賭博聯想，一開始父母也不理解，但德州撲克在歐美國家是常見的社交遊戲，娛樂成分較高，不太會將身家拿下去輸贏，在台灣也有許多合法的錦標賽可以讓選手競技。

清大表示，競技撲克目前已獲得教育部體育署的認可，成為運動競技項目，此賽事並且受到GAISF「國際體育總會」及WADA「國際禁藥組織」的認可，正爭取成為正式奧林匹克虛擬賽的資格。

黃文廷二年前創立清大競技撲克研究社，並帶領社員拿下今年全球大學撲克聯賽台灣站冠軍，今年夏天，黃文廷將代表台灣繼續前往瑞士參加「2023競技撲克世界盃」，與美洲、歐洲各國晉級的隊伍爭奪世界冠軍頭銜。

清華大學大競技撲克社奪「競技撲克亞洲國家盃」團體賽總冠軍。（清大提供）

清華大學大競技撲克社奪「競技撲克亞洲國家盃」團體賽總冠軍。社長黃文廷比賽時會戴墨鏡，不讓對手看出手牌端倪。（清大提供）

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