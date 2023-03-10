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    首頁　>　新竹市

    竹市府團隊3人來自台中 高虹安與盧秀燕高調「藍白合」

    新竹市長高虹安（右二）團隊中有3人來自台中，與台中市長盧秀燕高調「藍白合」引發政壇關注。圖為高虹安參加盧秀燕發起的中台灣區域治理平台情形。（取自高虹安臉書）

    新竹市長高虹安（右二）團隊中有3人來自台中，與台中市長盧秀燕高調「藍白合」引發政壇關注。圖為高虹安參加盧秀燕發起的中台灣區域治理平台情形。（取自高虹安臉書）

    2023/03/10 17:38

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安今天公佈最後一波一級主管人事令，其中文化局長錢康明及行政處長吳皇昇都是來台中市，若加上日前已上任的地政處長何憲棋，高虹安市府核心團隊有3人來自台中市，從選前高虹安與台中市長盧秀燕的互動及高虹安當選後加入盧秀燕發起的「中台灣縣市長治理平台」，高與盧高調「藍白合」已引發政壇關注。

    高虹安今天宣佈懸缺2個多月的行政處長、文化局長和社會處長一級主管人事案，其中來自台中藝文界、創辦藍天空劇團的新文化局長錢康明是高虹安在市長選舉期間競選主題歌曲MV的創作者，與高在台中多有互動；另新任行政處長吳皇昇過去則曾擔任過台中市新聞局長。

    高虹安去年市長選舉期間與國民黨籍台中市長盧秀燕同台及互動情誼曾被解讀是「藍白合」，當時高與盧手牽手一起參訪台中市的建國市場，讓國民黨籍新竹市長候選人林耕仁頗尷尬，盧秀燕則對外表示接待高虹安是因其民眾黨立委身份，籲外界不要有太多聯想。

    不過，隨著盧秀燕連任成功及高虹安當選新竹市長，兩人的互動更緊密，包括高虹安加入盧秀燕發起的「中台灣區域治理平台」，高虹安更是多次到台中借將，包括地政處長何憲棋來自台中市府，如今行政處長也是前台中市新聞局長，高與盧兩人高調的「藍白合」，再度引發政壇關注。

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