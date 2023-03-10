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    首頁　>　新竹市

    懸缺2個多月竹市府三名一級主管人選出爐 本月底前全部就任

    新竹市文化局、行政處、社會處一級主管懸缺2個多月今公佈人事令，本月底前全部就任，新社會處長黃佳婷31日上任。（市府提供）

    新竹市文化局、行政處、社會處一級主管懸缺2個多月今公佈人事令，本月底前全部就任，新社會處長黃佳婷31日上任。（市府提供）

    2023/03/10 15:44

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府新團隊懸缺2個多月的文化局、社會處及行政處長一級主管職務，市府人事處今天表示，社會處長將由原教育部青年發展署科長黃佳婷接任，行政處長由曾任台中市府研考會主委、新聞局長吳皇昇接任，文化局長由台中國家歌劇院評鑑暨評議委員、藍天空劇團藝術總監錢康明接任。

    新任社會處長黃佳婷，44歲，政大民族學系學士、台大國發所碩士，原任教育部青年發展署科長，長期關注青年與兒少權利，曾負責社區發展、地方創生，將有助各類社區發展計畫及社服推動，3月31日上任。

    新任行政處長吳皇昇，38歲，世新大學傳播學院口語傳播學士、政大政治學碩士，早期在民意代表單位從事基層服務，熟悉為民服務業務及公務體系運作，專長在公共政策規劃及執行、民意研究及組織管理，預計13日上任。

    新任文化局長錢康明，56歲，台北藝術大學戲劇學士、台東大學兒童文學研究所碩士、天津師範大學比較文學與世界文學博士，在文化及藝術教育、文本創作、影視編導，有20餘年經驗，13日上任。

    市府表示，新團隊全部就位，期為竹市帶來更充沛的施政能量，不負市民期盼。

    新竹市文化局、行政處、社會處一級主管懸缺2個多月今公佈人事令，本月底前全部就任，文化局長錢康明下週一上任。（市府提供）

    新竹市文化局、行政處、社會處一級主管懸缺2個多月今公佈人事令，本月底前全部就任，文化局長錢康明下週一上任。（市府提供）

    新竹市文化局、行政處、社會處一級主管懸缺2個多月今公佈人事令，本月底前全部就任，新行政處長吳皇昇下週一上任。（市府提供）

    新竹市文化局、行政處、社會處一級主管懸缺2個多月今公佈人事令，本月底前全部就任，新行政處長吳皇昇下週一上任。（市府提供）

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