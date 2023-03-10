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    首頁　>　新竹市

    全國首創使用5G專網投入救災通訊 竹市啟用

    新竹市全國首個使用5G專網投入救災通訊今天啟用，未來投入救災現場將可透過衛星系統即時收訊達到「救災零時差、通訊無死角」目的。（記者洪美秀攝）

    新竹市全國首個使用5G專網投入救災通訊今天啟用，未來投入救災現場將可透過衛星系統即時收訊達到「救災零時差、通訊無死角」目的。（記者洪美秀攝）

    2023/03/10 16:44

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府與國內外科技大廠英特爾、微軟、和碩聯合科技及伸波通訊聯手合作，在國家發展委員會專案補助下，規劃「5G專網結合可移動衛星之數位韌性通訊系統」今天啟用，將以可靠度5G救災專網系統結合可移動式衛星投入救災現場，是全國首創與廠商共同合作「救災零時差、通訊無死角」的縣市。

    新竹市消防局表示，有鑑全球氣候變遷影響，加上地震、海嘯等天災事件；台灣又位處菲律賓海板塊及歐亞大陸板塊交會處，每年地層錯動事件不斷，若發生大規模颱洪或地震災害，造成區域性電力及通訊等關鍵基礎損壞，將使固網通訊設備故障及無線電台無法發揮作用，可能延誤救災時機，因此申請國家發展委員會計畫徵案補助，投入這項救災通訊研發。

    市長高虹安今天在5G專網投入救災通訊啟用現場表示，竹市是台灣半導體產業之核心樞紐，當竹市面臨各種大環境產生的潛在災害威脅，如何讓災害損失降到最低、搶救時間有效縮短，透過導入最新智慧通訊、科技救災的應用，可進一步守護國人生命財產安全，也確保消防人員順利完成任務。

    消防局局長李世恭表示，當重大災害發生時，往往導致災區通訊網路中斷，災損訊息將無法有效掌握，且傳統固網基地台重新整建及電力設備恢復等事項，都需要長時間才能復原；5G專網結合可移動衛星的數位韌性通訊系統，可依據救災需求提供各項客製化通訊服務，有效確保災害現場資訊回傳及應變中心決策命令下達，提升救災效益確保民眾生命財產安全。

    消防局表示，5G基台專網可運用在大規模災害或海底電纜因事故斷線，造成電力及通訊中斷各類型態的救災現場，透過此通訊系統可現場提供可靠的網路快速連接，維持最基本的通訊需求，並結合衛星網路連接至全球微軟資料中心，進行各式資料備份及整合，提升災害防救整體能量。

    新竹市全國首個使用5G專網投入救災通訊今天啟用，未來投入救災現場將可透過衛星系統即時收訊達到「救災零時差、通訊無死角」目的。（記者洪美秀攝）

    新竹市全國首個使用5G專網投入救災通訊今天啟用，未來投入救災現場將可透過衛星系統即時收訊達到「救災零時差、通訊無死角」目的。（記者洪美秀攝）

    新竹市全國首個使用5G專網投入救災通訊今天啟用，未來投入救災現場將可透過衛星系統即時收訊達到「救災零時差、通訊無死角」目的。（記者洪美秀攝）

    新竹市全國首個使用5G專網投入救災通訊今天啟用，未來投入救災現場將可透過衛星系統即時收訊達到「救災零時差、通訊無死角」目的。（記者洪美秀攝）

    新竹市全國首個使用5G專網投入救災通訊今天啟用，未來投入救災現場將可透過衛星系統即時收訊達到「救災零時差、通訊無死角」目的。（記者洪美秀攝）

    新竹市全國首個使用5G專網投入救災通訊今天啟用，未來投入救災現場將可透過衛星系統即時收訊達到「救災零時差、通訊無死角」目的。（記者洪美秀攝）

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