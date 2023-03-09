市場雞肉販偷賣毒品 女警喬裝買菜婦蒐證

警方偵破馮嫌販賣毒品案件。（記者蔡彰盛翻攝）

2023/03/09 17:35

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市某果菜市場旁有名綽號「雞肉豪」的馮姓男子，平日以賣雞肉為生，外表看似正常，實際上卻趁著市場每日人來人往之際，偷偷販售毒品安非他命給熟門熟路的毒蟲們，毒蟲總是提著菜籃或騎著搬運貨物的機車，到攤位向馮嫌購買毒品返家或在市場內廁所內施用，新竹市警察局第三分局偵查隊數月前接獲線報後立即展開調查，並報請新竹地檢署檢察官廖啟村指揮偵辦，8日收網展開查緝行動，順利逮捕馮嫌。馮嫌經檢方複訊後，因惡性重大，經向新竹地方法院聲請羈押禁見獲准。

第三分局偵查隊佐警於蒐證期間，多次喬裝買菜的婦女、送菜的搬運工等身分深入市場周邊，除了秘密側錄到馮嫌趁著賣雞肉之際，以市場人車流量最大時做為掩護，將毒品販售給毒蟲，購毒者則迅速消失於人群中，檢警針對馮姓主嫌住居所、店面攤位執行搜索，同時拘提鄭姓購毒者等5人到案偵辦，全案依毒品罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

第三分局分局長林炎巨表示，警方執行安居緝毒專案，除了加強查緝藏匿於社區、大樓內的毒品犯罪隱患外，同時為防制營業場所成為毒品交易據點或施用處所，尤其是人來人往、老弱婦孺出入的公共場所，諸如傳統市場、大賣場、超商等處所應加強布線查緝，以免影響市民的生活及購物環境品質。

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