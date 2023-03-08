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    首頁　>　新竹市

    竹市公車減班議員憂影響通勤 交通處：已協調逐步恢復班次

    新竹市的市區公車減班恐影響學生搭車權益，市議員曾資程籲市府應未雨綢繆提配套因應對策。（記者洪美秀攝）

    新竹市的市區公車減班恐影響學生搭車權益，市議員曾資程籲市府應未雨綢繆提配套因應對策。（記者洪美秀攝）

    2023/03/08 17:02

    〔記者洪美秀／新竹報導〕公路客運擬停駛及減班，將影響學生就學搭車權益。新竹市議員曾資程接獲家長投訴指稱，有育賢國中家長反映，新竹客運有34條公路客運去年9月到期，在公路總局協商後，業者同意繼續行駛，但行駛班次銳減。其中5604線有2個班次減班，分別是早上6點和7點，剛好是學生、上班族搭乘率最高的班次，恐影響學生和上班族搭車權益，呼籲市府應提早因應提對策。

    此外，未來若5602、5603線的班次若減班或停駛，將造成育賢國中學生家長和市民很大的困惱與不便。曾資程說，目前市區公車客運的承載量不足，如果再減班次，就會造成更多學生沒有公車可搭。

    對此，交通處表示，已和市區公車業者協調，同意提高業者營運成本補助，而業者也同意繼續經營、逐步恢復班次，不會有停駛的計畫，希望保障學生搭車就學權益。至於安心通學專車也會再與教育處研擬可行方案。

    曾資程說，市府研擬的安心通學專車，是與公車路線重疊或是各校學生專車形式，其他學校學生能否搭乘，是否有老師隨車進校等，這些都需有相關配套措施，要求市府交通處與教育處應召開安心通學專車的說明會，聽取家長及學生需求。

    曾資程說，已收到學校、家長、里長的陳情反應，如果市區公車減班及停駛，市府除補貼營運成本，是否有更好的補救措施，若業者全面停駛，學生無公車可搭，其就學權益該如何保障？

    曾資程說，市長高虹安提出安心通學專車想法，應多方蒐集家長及學生需求與意見，且應對外說明，否則一旦市區公車停駛，權益受損的就是學生與上班族。高虹安曾說安心通學專車會在3個月內完成規劃，如今已快到期限，市府準備好了嗎？

    另有部分學校如市中心的建華國中要開辦通學專車，但地處較遠的育賢國中、南華國中也有專車需求，有家長擔心通學專車是中高低年級混搭，且多校共乘，若行車間有狀況要由誰負責？

    新竹市的市區公車減班恐影響學生搭車權益，市議員曾資程籲市府應未雨綢繆提配套因應對策。（記者洪美秀攝）

    新竹市的市區公車減班恐影響學生搭車權益，市議員曾資程籲市府應未雨綢繆提配套因應對策。（記者洪美秀攝）

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