竹市原民議員林慈愛退出國民黨 將加入民眾黨議員發起議會第4政團

國民黨籍新竹市原住民議員林慈愛退黨，將加入民眾黨議員號召成立的議會第4政團，是民眾黨向國民黨挖角成功的又一例。（記者洪美秀攝）

2023/03/07 16:22

〔記者洪美秀／新竹報導〕國民黨籍新竹市議員林慈愛遭民眾黨挖角成功，決定退出國民黨，加入由民眾黨議員李國璋、宋品瑩和副議長余邦彥等人欲成立的議會無黨聯盟新政團，等同宣告新竹市議會第4個政團即將成立，對此，國民黨部及黨團都表示遺憾與尊重。

新竹市議會第11屆有34席議員，並有國民黨團、民進黨團、時代力量黨團等政黨成立的政團，而民眾黨市議員李國墇為協助民眾黨籍市長高虹安推動市政，積極在議會運作成立新政團，除拉攏市長選舉期間改支持高虹安的國民黨籍副議長余邦彥與陳啟源，也成功拉攏無黨籍議員孫鍚洲、鄭慶欽，原本已同意加入新政團的國民黨籍原住民市議員林慈愛，卻因礙於議會法規，除非退出國民黨，否則無法以無黨議員身份加入新政團，也讓林慈愛陷入兩難與抉擇。

據悉，林慈愛除先退出議會國民黨團的運作外，日前也低調退黨，並轉以無黨市議員身份同意加入由民眾黨議員發起的議會新政團，這項議會新政團的申請，確定近期內就會向議會提出申請。

由於新竹市議會組織自治條例第34條規定「本會議員依其所屬政黨參加黨團」。國民黨籍的余邦彥與陳啓源因本屆以無黨籍身份當選，參加議會黨團不受黨部限制，但林慈愛因是國民黨提名且當選議員，需退黨才能加入民眾黨與無黨籍為主的議會新政團。

包括國民黨團及黨部都對此結果表示遺憾與尊重，如今國民黨團成員僅剩11名議員，雖仍是議會最大黨團，但民眾黨頻向國民黨挖角及拉攏的態勢仍持續在角力。

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