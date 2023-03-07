懸缺兩個多月 新竹市文化局長將由藍天空劇團藝術總監錢康明出任

懸缺兩個多月、新竹市新文化局長下週將由曾幫市長高虹安創作競選歌曲MV的藍天空劇團藝術總監錢康明出任。（取自錢康明臉書）

2023/03/07 11:56

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安上任2個多月，懸缺2個多月的文化局長人選，據了解，確定由幫高虹安在競選期間創作主題曲及MV的藍天空劇團藝術總監錢康明出任，擁有劇團經驗的錢康明，投入兒童劇表演工作很久，長期在台中、東部和中國推廣兒童戲劇，未來可望借重其在表演藝術的長才，加深新竹市的文化表演藝術。

依據維基百科內容敘述，錢康明1986年考取國立藝術學院即現今台北藝術大學戲劇科，在學期間就擔任華視電視劇編劇、國家劇院舞台劇演員、朱宗慶打擊樂團舞台執行。大二時第一次接觸兒童戲劇，也參與兒童劇團的幕後工作。

之後多從事與戲劇表演相關的工作，並創立藍天空劇團，並取得台東大學兒童文學研究所碩士，並在多所大學任教，也到中國推廣兒童文學與戲劇，曾任兩岸陽光故事家族協會副理事長、廈門市海滄區戲劇教育與教學顧問。

更在去年協助台灣民眾黨南屯區市議員候選人洪鑫任及新竹市長高虹安操刀競選主題曲，在表演藝術界頗具知名度。

據了解，新文化局長錢康明預計下週一、13日上任，而高虹安會找其擔任文化局長一職，應是希望借重其在表演藝術的專業能力，推廣竹市的表演藝術活動。

而在高虹安任內因爆出婚外情僅上任21天就辭職的前行政處長謝泊泓的處長職缺，目前由副處長代理職務，據了解，高虹安已物色到相關人選，有機會在3月內補齊行政處長的職缺。

此外，高虹安在進行約聘僱人員的聘期後，正進行各局處副主管及科長級的人事異動與職務調整，目前已知包括產發處、勞工處的副主管都已調整，接下來應會再進行相關的人力職務調整。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法