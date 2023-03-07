約聘僱人員控訴科長職場霸凌 竹市衛生局：已受理了解調查

新竹市衛生局約聘僱人員及公務員控訴某科長集體職場霸凌，包括利用午休時間開會及交辦工作等，對此衛生局表示已受理了解調查。（投訴者提供）

2023/03/07 11:58

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市衛生局一群約聘僱人員和正式公務員向本報投訴爆料指稱，衛生局某科長罔顧及剝奪約聘僱人員午休時間挪做開會使用，更經常對公務員下屬出現「豬頭、廢物」等言語咆哮及甩釘書機等肢體職場霸凌行為，導致約聘僱人員及公務員心理受創，敢怒不敢言，更抨擊衛生局是官官相護未處理，導致衛生局職場工作氣氛低迷，已集體陳情向民代及市長信箱投訴。

對此，衛生局表示，確實有收到相關反應投訴，此問題也經多次調解及訪談，目前已依人事法規處理中。對約聘僱人員及公務員的工作權益會予以保障，也多次請科長改善其應對之道。

另人事相關問題，已呈報市府，並協助相關投訴者聘請擅長職場霸凌的律師介入調查。至於有公務員向中央投訴職場霸凌的部分，也轉由中央保訓會深入調查。

一群衛生局約聘僱人員投訴指稱，這名管心理衛生相關業務的科長，經常利用午休時間召集30多名約聘僱人員集體開會，假借午餐會議之名，實則進行各種工作職務交辦，導致約聘僱人員無法正常用餐、更剝奪其午休時間。

這種要求約聘僱人員集體開會情形，最近一次是在2月20日，從去年至今已多達4次以上，更經常在下班前或是週五休假前要求提交各種工作進度報告和個案管理訪視情形，讓約聘僱人員飽受工作情緒壓力與困擾，且完成報告後，又被退件或告知不需交報告了，質疑根本就是故意整約聘僱人員，讓大家無法工作且心理狀態受損。

此外，這名科長也經常對正式及資深公務員下屬有言語及肢體的職場霸凌，包括口出惡言稱公務員下屬是豬頭或廢物，只要不高興或違背其想法，甚至出現丟釘書機等情緒及肢體失控行為，讓下屬敢怒不敢言，身心受創。

對此，投訴者稱這名科長已違反一般主管應有的口語表現，並認為該科長的心理健康狀態已非正常行為，且其言語職場霸凌已造成年輕約聘僱人員心理受創，工作情緒低落，才會集體投訴，籲市府重視。

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