6豬仔遭囚禁、電擊棒伺候！竹市「風飛砂幫」9嫌落網

新竹市警察局第三警分局日前查獲人口販運案、並救出6名被害豬仔，並移送9名人口販運詐騙集團。（記者洪美秀翻攝）

2023/03/04 11:53

〔記者洪美秀／新竹報導〕求職遭詐騙的人口販運案仍層出不窮，新竹市警察局第三警分局去年年底在香山區中華路一處民宅內查獲求職遭詐騙囚禁之人口販運案件，當時成功救出6名被害人，經警方擴大偵辦，及3個月的蒐證追查，近日共拘提逮捕人口販運集團共9名嫌疑人到案，警方今表示，全案依組織犯罪、妨害自由、詐欺、洗錢、人口販運、毒品及傷害等罪嫌移送地檢署。

檢警調查，該犯罪集團平日以風飛砂幫風北會及風正會成員自居，該幫派成員經常於新竹縣、市一帶活動，出門多使用白牌車或租賃車代步，意圖躲避警方查緝。經報請檢察官吳志中指揮偵辦，員警多日跟監埋伏蒐證，日前終緝獲以何姓主嫌為首的9名嫌疑人到案，其中3名嫌疑人因惡性重大，也被新竹地方法院裁定羈押。

據悉，這個幫派型的詐騙集團利用臉書等社群平台刊登「提供金融帳戶可日領高薪」的廣告貼文，吸引缺錢急用之被害人應徵求職，並派車前往接送，只要被害人一上車就被矇上眼睛，強行帶往拘禁處所，搜括身分證件、銀行存摺及提款卡等，並沒收手機禁止對外聯絡，囚禁期間若不配合還會遭棍棒、電擊棒伺候，甚至遭強迫餵食毒品、糞便等，恐怖手段讓被害人無力反抗，如同被囚禁任人宰割之「豬仔」。

警方也呼籲年輕民眾或有工作需求者，找工作時應多加查證，保持警覺並注意安全，拒絕相信網路上或熟識友人介紹「輕鬆、高薪、無需經驗」的徵才廣告，才能避免受騙上當。

新竹市警察局第三警分局日前查獲人口販運案、並救出6名被害豬仔，移送9名人口販運詐騙集團。（記者洪美秀翻攝）

新竹市警察局第三警分局日前查獲人口販運案、並救出6名被害豬仔，並移送9名人口販運詐騙集團。（記者洪美秀翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法