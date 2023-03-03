新竹棒球場「長香菇」被酸 綠黨議員打臉：Google就知成因

新竹市綠黨議員劉崇顯發文說，棒球場出現香菇遭影射可能有弊案讓人啼笑皆非，籲高虹安停止政治口水、盡速改善。（取自劉崇顯臉書）

2023/03/03 22:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市立棒球場草皮「長出香菇」，被特定人士放大解讀，影射存在弊案，綠黨新竹市議員劉崇顯發文說，看在有固定打棒壘球隊的人眼中，這樣的言論讓人啼笑皆非，Google就可了解成因，在一般公園球場也很常見，並非工程瑕疵，而是維護不周。

劉崇顯說，其實只要Google「草地 香菇」就可以很輕易的理解其成因，這在一般公園球場中也是相當常見，因此專業球場的草皮維護工作才要有「灑水、割草、噴藥」三大項，其中，噴藥除了除蟲，也是為控制土壤中的菌種與孢子，來避免真菌在草地上生長成香菇。

劉崇顯指出，他在前天球場監督小組的現勘中，工務處長也說明現市府與委外球團協商後，目前為「暫停經營合約」的狀態，因此從去年球場改善小組完成階段任務後，目前草皮維護上只有灑水器定期運作，但市府並沒有割草與噴藥，若無落實養護工作，那草皮狀態自然不會好。

此外，對大家關心的排水預算與成效的問題，市府工務單位也提到統包商巨佳營造有球場排水相關的工程紀錄與照片留存在市府，會再與廠商確認是否為工項漏列，劉崇顯認為並「不存在預算挪用」的問題，廠商總不會在沒有預算的情形下佛心無償施作排水工程吧。

至於排水成效不佳，則是廠商承認土壤配比不符契約規定，也受限於球場下方有地下停車場結構，因此巨佳提出比照洲際棒球場的排水工法進行改善，也會在原契約規範內完成，不會額外追加預算，相關工法細節則待體檢小組確認後儘快進行。

劉崇顯說，新竹棒球場乘載著許多市民看球、打球的回憶，他真心不忍見到這樣的建設持續淪為政治口水的提款機，即便球場改建工程確實有做不好的地方，在去年的選舉中，市民也將改善工作的責任交給新任首長，如今選舉已經結束，呼籲高虹安市長該還給大家的不該是口水戰，而是個可以讓市民安心看球，球員放心比賽的球場環境。

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