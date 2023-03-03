竹市府發言人與綠營議員因棒球場筆戰 網批高虹安市府「吵架團隊」

新竹市府發言人施淑婷與綠營議員楊玲宜因棒球場排水溝工程問題與預算一來一往筆戰。（記者洪美秀攝）

2023/03/03 10:24

〔記者洪美秀／新竹報導〕民進黨新竹市議員楊玲宜昨在臉書發文抨擊新竹市長高虹安持續拿棒球場進行政治操作，卻一直搞烏龍是自取其辱。新竹市府發言人施淑婷昨晚也發新聞稿反駁。針對市府發言人與議員在臉書一來一往對戰，有網友批高虹安市府團隊的發言人根本是吵架團隊，也有人質疑，是利用棒球場問題再度轉移空橋及學區劃分讓居民家長炸鍋的爭議。

高虹安日前大陣仗再開記者會，稱新竹棒球場的排水工程疑似被前市府漏列或挪作他用，並稱已把資料送給檢調單位。對此，民進黨新竹市議員楊玲宜昨天發文抨擊高虹安持續拿棒球場進行政治操作，卻一直搞烏龍是自取其辱。她表示，排水系統的設計分布在球場各個細設工項中，高虹安當然找不到也看不到有所謂的排水工程預算編列，誤以為是被前市府刪除或挪作它用有弊端，這是汙衊經手承辦的市府同仁失職涉及不法，打擊其士氣。

施淑婷昨晚則在媒體群組發新聞稿，稱因統包工程契約中的項目是有排水工程的，既然有特別的預算，後續的預算書及估驗表也都應該要呈現出來，否則一個消失的工程項目該如何進行工程驗收？

楊玲宜今再發文反駁，她表示「就跟你講排水設計分散在各個細項工程，找教育處工務處彙整，答案不就很清楚了，連這種基本工作都不會做，未來是要怎麼執行向中央爭取來的市政建設...連經費計劃書都不會看。那之前估驗都是估假的？體育署審查審假的？」

記者也找出施淑婷曾在今年1月向媒體出示市府去年7月最後一次驗收的工程估驗單中確實有包括「排水溝工程」，且明顯寫在估驗單中，且由現任的工務處長擔任估驗官蓋章驗收。

施淑婷和楊玲宜一來一往隔空交火，引發網友關注熱議。

施淑婷今年一月曾向媒體出示的棒球場估驗單中確實包括針對排水溝工程進行驗收，且當時的估驗官就是現任的工務處長。（資料照，記者洪美秀攝）

施淑婷今年一月曾向媒體出示的棒球場估驗單中確實包括針對排水溝工程進行驗收，且當時的估驗官就是現任的工務處長。（資料照，記者洪美秀攝）

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