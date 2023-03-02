竹北市既有公設大體檢 老舊公廁修繕列首波

新竹縣竹北市公所編列1250萬元經費，展開既有公設大體檢，第一步針對老舊公廁，啟動改善補救計畫，市長鄭朝方（中）盼提供市民更優質的公廁使用體驗。 （記者廖雪茹攝）

2023/03/02 11:47

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市公所編列1250萬元經費，展開既有公設大體檢，第一步針對老舊公廁，啟動改善補救計畫，包含新社市場、仁義市場、蓮花公園以及高鐵區兒11公園等公廁，將分別對症下藥，針對便器更換、廁間階梯高低落差、防滑工程、漏水修繕等問題進行改善，預計今年將全數完成，盼提供市民更優質的公廁使用體驗。

竹北市長鄭朝方表示，竹北市是快速發展的城市，各項公設也要跟上時代與時俱進，公所將陸續展開既有公設健檢，揪出病灶對症下藥，與民生息息相關的公廁問題，列為首要健檢項目，整體將朝符合使用者使用、外觀選材選色一致、增添購物置物空間等3面向進行。

其中，新社市場及仁義市場皆為超過20年建築，廁所設施陳舊待改善，修繕工程包含汰換舊式蹲式便器，將早期僅有50公分便器更換為新式70公分，符合人因工程，貼近民生使用；基於安全考量也將進行地坪整建、改善廁間階梯落差、地面止滑，加強通風及排水等；另也考量市民購物便利，預計增設置物空間，方便採買民眾暫置使用。

仁義市場主體建築於民國73年落成，至今超過37年以上未整理，2樓梯間因頂樓漏水問題嚴重斑駁，已影響建物結構，考量安全列優先改善，將進行4處出入口梯間整建修復；另，新社市場外牆壁癌侵蝕嚴重斑駁，也將一併納入修建，目前進行規劃設計，順利發包後預計最快120日曆天可完工。

鄭朝方表示，除了上述2座市場公廁整建，蓮花公園、高鐵區兒11公園公廁也因年久失修納入整修，改善項目包含馬桶及管線更新、更換照明設備、無障礙扶手、改善廁間地坪不順、外牆牆體美化等，目前2座公園公廁已進行敲除作業，預計最快今年5月完工。

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