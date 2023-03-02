為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新竹市

    竹市警清源專案2.0發威 毒梟、詐團狼狽落網

    新竹市刑警大隊偵三隊逮捕因毒品案遭判刑9年逃亡中的曾姓通緝犯。（記者蔡彰盛翻攝）

    新竹市刑警大隊偵三隊逮捕因毒品案遭判刑9年逃亡中的曾姓通緝犯。（記者蔡彰盛翻攝）

    2023/03/02 10:38

    〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市警察局近來規劃掃黑、打詐、緝毒等專案勤務，對集團性犯罪向上溯源、向下刨根，並執行「防制營業場所涉毒工作」，壓制歹徒氣焰，連日打擊黑道幫派2件12人，查獲水房、機房及假網拍等詐欺案件12件43人，查扣詐欺犯罪不法所得超過1千3百萬元、破獲施用新興毒品、大麻案件6件6人，於各類營業場所查獲施用、持有毒品3件3人，發現業者行政違規函請主管機關裁處11件11處，槍砲案2件6人、人口販運2件12人。

    市警局執行「清源專案2.0」加強轄內出租套房查訪，刑警大隊偵三隊於查訪中得知因毒品案遭判刑9年逃亡中曾姓通緝犯，藏匿於竹市香山區五福路出租套房中，且持有大量毒品及擁槍自重，立即向新竹地院聲請搜票獲准，當場查獲通緝犯曾男等人，現場查扣非制式手槍2把、子彈10顆及罕見霰彈槍1把、霰彈子彈40顆、獵槍1把、毒品安非他命1包、海洛因4小包、大麻1包等。

    局長張素菱表示，治安沒有假期，警方將持續加強掃黑、打詐、緝毒、肅槍工作，希望歹徒不要以身試法，也呼籲民眾看到可疑的人事物，請立即向警察機關報案，以利查緝，共同維護社會治安。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方在曾嫌處查扣非制式手槍2把、子彈10顆及罕見霰彈槍1把、霰彈子彈40顆、獵槍1把。（記者蔡彰盛翻攝）

    警方在曾嫌處查扣非制式手槍2把、子彈10顆及罕見霰彈槍1把、霰彈子彈40顆、獵槍1把。（記者蔡彰盛翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    打擊暴力鬥毆 南投掃槍緝毒逮捕逾百人
    2021/11/26 17:04

    打擊暴力鬥毆 南投掃槍緝毒逮捕逾百人
    高雄警掃蕩四海幫據點 起獲毒品、逮12人送辦
    2021/05/04 19:19

    高雄警掃蕩四海幫據點 起獲毒品、逮12人送辦
    堂兄弟疑涉毒品糾紛 被迫「自掘墳墓」後遭槍殺焚屍
    2017/09/01 15:47

    堂兄弟疑涉毒品糾紛 被迫「自掘墳墓」後遭槍殺焚屍
    艋舺真實版／昔日專殺老大 這回約妹拉K落網
    2015/08/25 06:00

    艋舺真實版／昔日專殺老大 這回約妹拉K落網
    新竹市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播