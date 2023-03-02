竹市警清源專案2.0發威 毒梟、詐團狼狽落網

新竹市刑警大隊偵三隊逮捕因毒品案遭判刑9年逃亡中的曾姓通緝犯。（記者蔡彰盛翻攝）

2023/03/02 10:38

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市警察局近來規劃掃黑、打詐、緝毒等專案勤務，對集團性犯罪向上溯源、向下刨根，並執行「防制營業場所涉毒工作」，壓制歹徒氣焰，連日打擊黑道幫派2件12人，查獲水房、機房及假網拍等詐欺案件12件43人，查扣詐欺犯罪不法所得超過1千3百萬元、破獲施用新興毒品、大麻案件6件6人，於各類營業場所查獲施用、持有毒品3件3人，發現業者行政違規函請主管機關裁處11件11處，槍砲案2件6人、人口販運2件12人。

市警局執行「清源專案2.0」加強轄內出租套房查訪，刑警大隊偵三隊於查訪中得知因毒品案遭判刑9年逃亡中曾姓通緝犯，藏匿於竹市香山區五福路出租套房中，且持有大量毒品及擁槍自重，立即向新竹地院聲請搜票獲准，當場查獲通緝犯曾男等人，現場查扣非制式手槍2把、子彈10顆及罕見霰彈槍1把、霰彈子彈40顆、獵槍1把、毒品安非他命1包、海洛因4小包、大麻1包等。

局長張素菱表示，治安沒有假期，警方將持續加強掃黑、打詐、緝毒、肅槍工作，希望歹徒不要以身試法，也呼籲民眾看到可疑的人事物，請立即向警察機關報案，以利查緝，共同維護社會治安。

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警方在曾嫌處查扣非制式手槍2把、子彈10顆及罕見霰彈槍1把、霰彈子彈40顆、獵槍1把。（記者蔡彰盛翻攝）

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