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    首頁　>　新竹市

    新竹棒球場排水工程經費漏列？ 議員：工務處長可還原當時情況

    新竹市議員劉康彥說，現任工務處長曾嘉文（左）過去就多次擔任棒球場估驗官，對於細節理應清楚掌握，可直接向市長高虹安（中）還原當時情況。 （記者蔡彰盛攝）

    新竹市議員劉康彥說，現任工務處長曾嘉文（左）過去就多次擔任棒球場估驗官，對於細節理應清楚掌握，可直接向市長高虹安（中）還原當時情況。 （記者蔡彰盛攝）

    2023/03/01 14:23

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕針對新竹市長高虹安今召開記者會，並引用媒體報導，指新竹棒球場排水工程經費漏列。市議員劉康彥指出，市府2017年向教育部體育署爭取新建球場的預算，屬經費概算，後續不論是基本設計和細部設計，均有提報體育署，且排水工程分散在各個工項，不可能被刻意刪除。他說現任工務處長曾嘉文過去就多次擔任棒球場估驗官，對於細節理應清楚掌握，可直接向高虹安還原當時情況。

    劉康彥說，中央核准的「經費計畫書」是按照地方政府提報的計畫概要核定經費，後續工程發包還有更細節的經費概算，不論是基本設計或細部設計，都必須提報體育署審查。

    劉康彥強調，排水工程在實作上往往分屬各個項目，如地下室上方的高腳落水頭、外野盲管，或是場地碎石鋪設等各項工程，市府估驗官也會按施作進度核實驗收。

    市議員楊玲宜表示，擁有工程專業的曾嘉文，對於棒球場工程的施作項目，包括排水系統是否如高虹安所言漏列或如媒體所稱被刪除、紅土比例是否核實，時任估驗人員的曾嘉文最為明白。

    楊玲宜也指出，高虹安稱此案有行政疏失牽涉十餘人，但許多公務人員仍在市府服務，她要求市府勿枉勿縱，及早還原事實真相，避免影響同仁士氣。

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