新竹棒球場改善 統包商坦承兩大缺失

新竹市長高虹安表示，棒球場統包商坦承排水不良與回填配比不良等兩大缺失。（記者蔡彰盛攝）

2023/03/01 12:22

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕針對新竹棒球場缺失改善部分，新竹市長高虹安今召開記者會表示，統包商已坦承2大缺失，分別為排水不良、回填配比不良，初步將朝密集切導溝、帶狀抽樣形式改善，廠商已承諾不會追加預算，並提升至國際賽事等級的場地水準。

高虹安表示，上月與統包廠商巨佳營造及監造、工程專案管理廠商艾奕康工程顧問代表討論。會中廠商承認2大缺失，分別為「排水不良」雨後30分鐘內未能有效排除地表積水、「回填配比不良」未妥適掌控黏土含量比率導致排水不良，及發現異物土壤級配缺失。

高虹安表示，統包商也在會中表達願於不追加預算前提下，依契約全面改善棒球場，並同意不追加預算下，自主優化提升至符合辦理WBC或類似國際賽事等級的場地排水性能及整體關聯性必要的工程項目，如植生、回填、土壤級配、澆灌、養護等。

高虹安說，龍來公司去年8月去函市府要求停止營運與補償，且提出受託營管棒球場改善期間補償3項方案，時間從去年8月到今年1月若要暫停營運或接續營運，希望土地租金能暫停計收或是損失從土地租金扣抵。

高虹安表示，去年8月龍來球場公司即向前市府要求停止營運或補償，但前市府沒有正面積極回應，龍來表達因為去年7月下旬停賽，希望從去年8月到今年1月底的損失能夠獲得補償，金額近800萬元，且隨停賽天數增加會再成長。

高虹安強調，市府與與龍來不是解約，而是暫停合約，目前市府會監督廠商盡快改善，以利後續合約進行。

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