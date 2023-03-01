為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新竹市

    新竹棒球場改善 統包商坦承兩大缺失

    新竹市長高虹安表示，棒球場統包商坦承排水不良與回填配比不良等兩大缺失。（記者蔡彰盛攝）

    新竹市長高虹安表示，棒球場統包商坦承排水不良與回填配比不良等兩大缺失。（記者蔡彰盛攝）

    2023/03/01 12:22

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕針對新竹棒球場缺失改善部分，新竹市長高虹安今召開記者會表示，統包商已坦承2大缺失，分別為排水不良、回填配比不良，初步將朝密集切導溝、帶狀抽樣形式改善，廠商已承諾不會追加預算，並提升至國際賽事等級的場地水準。

    高虹安表示，上月與統包廠商巨佳營造及監造、工程專案管理廠商艾奕康工程顧問代表討論。會中廠商承認2大缺失，分別為「排水不良」雨後30分鐘內未能有效排除地表積水、「回填配比不良」未妥適掌控黏土含量比率導致排水不良，及發現異物土壤級配缺失。

    高虹安表示，統包商也在會中表達願於不追加預算前提下，依契約全面改善棒球場，並同意不追加預算下，自主優化提升至符合辦理WBC或類似國際賽事等級的場地排水性能及整體關聯性必要的工程項目，如植生、回填、土壤級配、澆灌、養護等。

    高虹安說，龍來公司去年8月去函市府要求停止營運與補償，且提出受託營管棒球場改善期間補償3項方案，時間從去年8月到今年1月若要暫停營運或接續營運，希望土地租金能暫停計收或是損失從土地租金扣抵。

    高虹安表示，去年8月龍來球場公司即向前市府要求停止營運或補償，但前市府沒有正面積極回應，龍來表達因為去年7月下旬停賽，希望從去年8月到今年1月底的損失能夠獲得補償，金額近800萬元，且隨停賽天數增加會再成長。

    高虹安強調，市府與與龍來不是解約，而是暫停合約，目前市府會監督廠商盡快改善，以利後續合約進行。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    稱新竹棒球場12億涉貪 吳子嘉挨告不起訴
    2023/02/17 10:32

    稱新竹棒球場12億涉貪 吳子嘉挨告不起訴
    議會民進黨團批竹市府對棒球場行政失能 再籲全面開挖
    2023/02/15 12:30

    議會民進黨團批竹市府對棒球場行政失能 再籲全面開挖
    竹市民進黨團促速開挖棒球場驗收 市府回應了
    2023/02/14 20:33

    竹市民進黨團促速開挖棒球場驗收 市府回應了
    高嘉瑜、王世堅是「民進黨良心」？李忠憲這樣看
    2023/01/12 12:42

    高嘉瑜、王世堅是「民進黨良心」？李忠憲這樣看
    酸王世堅老男人愛作怪變態 周玉蔻自信外表年輕30歲曝腰圍26吋
    2023/01/10 13:14

    酸王世堅老男人愛作怪變態 周玉蔻自信外表年輕30歲曝腰圍26吋
    新竹市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播