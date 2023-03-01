竹市棒球場疏失審計要求究責 層級最高為時任工務處長

新竹市長高虹安召開記者會，表示棒球場統包商承認排水不良與回填配比不良等缺失。（記者蔡彰盛攝）

2023/03/01 11:16

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市立棒球場被報導土壤級配厚度有問題，且原編列4千萬元排水工程疑似未落實施作；新竹市長高虹安表示當時球場預算書有排水項目，但估驗計價明細總表卻沒有，究竟是漏列還是預算遭刪除挪用，仍需調查。此外審計單位已多次去函市府要求究責，初步發現市府行政疏失人員高達十餘人，目前層級最高者為曾任工務處長的內政部政務次長吳堂安，市府若調查完有初步結果會對外公佈。

高虹安說，新竹棒球場自去年12月14日至今年2月22日共經歷四次土壤檢測，共採樣18處點位，發現6處有嚴重缺失，其餘12處點位也有排水不佳或土壤級配目視不符契約問題。此外，今年2月21日市府曾開品管會議，當時統包商也承認球場草皮鋪設時現場管理有疏失，未妥適掌控黏土含量比率，導致排水不良。

高虹安說，前市府曾宣稱棒球場152項瑕疵只剩4項未改善，事實上152項瑕疵中卻未列出球場排水積水與土壤問題。因此，今年2月21日她已找來球場統包商巨佳營造及監造工程專案管理廠商艾亦康工程顧問代表，就改善球場重啟方向達成共識，廠商願於不追加預算前提下，依契約全面改善球場並提升至ＷＢＣ最高規格。另外，目前市府也與龍來公司多次協商，於月前會唔龍來高層，初步達成不解約共識。

負責經營的龍來公司在延宕啟用期間共支付7百多萬元水電及管理維護費，正與新竹市府協商賠償事宜。

高虹安說，上任後已經要求政風處積極進行行政調查，因為審計室已經多次來函，且口氣越來越重，強調「為何還沒完成究責？」，她說目前了解最高層級是時任市府工務處長的內政部次長吳堂安。

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