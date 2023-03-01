新竹動物園雙胞胎老虎「來福」去年安樂死 哥哥「六福」獨居養老

新竹市立動物園的雙胞胎長壽老虎目前僅剩哥哥六福獨居，弟弟來福因年老多病，去年底已由園方人道麻醉安樂死。（記者洪美秀攝）

2023/03/01 09:46

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市立動物園內的明星動物雙胞胎孟加拉虎「六福」與「來福」，從出生就送到市立動物園，在動物園生活17年，已是長壽型老虎，但其中的「來福」因年老加上多病，去年12月底由園方執行安樂死，如今老虎園區僅剩六福獨居，園方表示，六福的身體狀況不錯，且老虎是獨居動物，會讓六福在動物園養老善終。

園長楊礎遠說，兩隻雙胞胎孟加拉虎「六福」與「來福」今年17歲，2005年在六福村出生，出生5個月就送到新竹動物園生活，是動物園的明星動物，兩兄弟長相相似，但個性不同，哥哥六福穩重，弟弟來福活潑愛玩，因為從小就一起生長，老虎兄弟感情不錯，日常生活就是相互咆嘯玩耍。

楊礎遠說，一般圈養的老虎平均壽命約15歲，17歲的來福已相當人類年齡近80歲，屬高齡長壽虎，而來福去年4月就出現代謝變差、關節退化、食慾不振、移動遲緩等狀況，雖經治療、給藥，但9月後又出現後腿無力，無法撐起尾巴。

園方判斷來福後肢患有退化性關節炎，給予消炎止痛藥緩和不適，但因11月後情況惡化，出現四肢無力和長時間躺臥造成褥瘡、呼吸不順等症狀，不忍來福繼續受苦，經專業評估去年12月22日讓來福在麻醉中長眠辭世。

園方表示，園內的動保員與來福都有感情，對其離世都很悲痛不捨，目前園內只剩六福獨居生活，經觀察2個多月，六福適應情況不錯，健康狀態沒問題。

由於老虎是獨居動物，園方並不打算再引進其他老虎，將會讓六福在動物園內養老善終，也會為六福補充鈣質等補品，顧好其骨頭關節。

新竹市立動物園的雙胞胎長壽老虎目前僅剩哥哥六福獨居，弟弟來福因年老多病去年底已由園方人道麻醉安樂死。（記者洪美秀攝）

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