高虹安稱未承諾短期內完成學區重劃 網友批選前承諾、選後甩鍋

新竹市長高虹安今天在公聽會稱未承諾短期內完成學區重劃，強調會聽取各方意見並請專家學者協助規劃，卻讓家長們炸鍋。（記者洪美秀攝）

2023/02/28 18:13

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府今天舉行學區劃分首場公聽會，市長高虹安會中強調，她從未承諾短期內進行學區重劃，強調會再召開公聽會及請專家協助規劃。但高虹安這樣的言論遭網友新竹媽媽豆哥Bean Bean發文貼出高曾承諾過短期解方就是進行學區劃分檢討，並以就近入學為劃分原則。有網友留言根本是選前承諾、選後甩鍋。

市府教育處今天舉辦的學區劃分首場公聽會，有不少家長帶著孩子前往參加，但2個小時公聽會，高虹安的說明與教育處官員及學校特色課程介紹就佔快1.5個小時，會中僅個位數家長能發言表達意見，部分家長則用書面方式提供意見。

由於高虹安在會中指出，她上任才2個月，且從未承諾會在短期內解決學區劃分問題，並稱學區重劃要更細膩檢討，不希望造成里跟里之間的對立，市府會邀專家學者協助及檢討學區劃分。

不過，高虹安的說明也讓有家長認為根本是「選前承諾、選後甩鍋」，甚至不敢承諾將以「就近入學」做為學區劃分原則，也因此讓不少家長在網路群組炸鍋開罵。

新竹媽媽豆哥BeanBean今天也在臉書貼出高虹安選前曾在群組中承諾短期解方就是進行學區劃分，甚至有高虹安簽名的承諾書，等於打臉高曾承諾過的，甚至也貼出地方關心教育的社團媽媽網路貼文照片，引發網友熱議及迴響。

網友有的留言果然是「選前承諾、選後甩鍋」，更有的留言「選上了、不然你要怎樣？」，也讓學區劃分再度成為網路論戰話題。

新竹市長高虹安今天在公聽會稱未承諾短期內完成學區重劃，強調會聽取各方意見並請專家學者協助規劃，卻讓家長們炸鍋。（記者洪美秀攝）

新竹市長高虹安今天在公聽會稱未承諾短期內完成學區重劃，但網友新竹豆哥貼文表示，高曾承諾是短期解方，且曾簽下承諾書。（照片取自新竹豆哥BeanBean臉書）

新竹市長高虹安今天在公聽會稱未承諾短期內完成學區重劃，但網友新竹豆哥貼文表示，高曾承諾是短期解方，且曾簽下承諾書。（照片取自新竹豆哥BeanBean臉書）

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