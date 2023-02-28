柯文哲偕父柯承發首度出席竹市228追思會 心情沉重未致詞

前台北市長、民眾黨主席柯文哲今天偕父親柯承發首出席新竹市二二八追思會，但全程心情沉重未致詞，稱會多陪陪爸爸。（記者洪美秀攝）

2023/02/28 16:37

〔記者洪美秀／新竹報導〕民眾黨主席柯文哲今天與父親柯承發出席新竹市府舉辦的228追思音樂會，同時也是新竹市長高虹安上任後首次主持228追思紀念會，柯文哲牽著父親在紀念碑遞上百合追思，他說，父親的心情很沉重，他會好好陪陪父親，至於柯媽何瑞英未出席，柯文哲也透露柯媽因為跌倒未能一起出席，但情況還好，請大家勿掛念。

柯文哲說，先前擔任台北市長，都沒辦法陪爸媽出席新竹市的228追思紀念活動，今天首次陪爸爸來，但他在追思會上全程心情沉重，也未上台致詞，僅扶著柯承發走到紀念碑獻百合，對228一事都未提，只說會好好陪爸爸。

高虹安也是首次主持新竹市的228和平紀念音樂會活動，她說，透過音樂會方式來表達對受難者的哀悼，也獻上鮮花來追思與紀念，過去包含白色恐怖和政治迫害，尤其76年前在新竹市及台灣所發生的事件，歷史不能改變、也不能被遺忘。

她強調，自由民主、主權及政治改革，都是為社會發展堅守民主發展的意志，也期待大家不要忘記228受難者所經歷的傷痛，尤其族群的對立是大家所不願看到的。

整個追思音樂會由小提琴及大提琴演奏者演奏歌曲，透過歌曲來撫慰大家，更透過獻上鮮花來追思與紀念，過程莊重簡單。

前台北市長、民眾黨主席柯文哲今天偕父親柯承發首出席新竹市二二八追思會，但全程心情沉重未致詞，稱會多陪陪爸爸。（記者洪美秀攝）

前台北市長、民眾黨主席柯文哲今天參加新竹市府舉辦的二二八追思會，但全程心情沉重未致詞，並在紀念碑前留影。（記者洪美秀攝）

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