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    北水南引3月發包 北水局將鑿山、挖地貫通石門和寶二水庫

    北區水資源局為了增加新竹水源，今年6、7月將沿著台3線施工架設石門水庫到新竹的聯通管。（記者黃美珠攝）

    北區水資源局為了增加新竹水源，今年6、7月將沿著台3線施工架設石門水庫到新竹的聯通管。（記者黃美珠攝）

    2023/02/28 13:07

    〔記者黃美珠／新竹報導〕春雨遲遲不來，大新竹地區工業跟農業用水競爭的老問題近期又開始升溫。為徹底解決這個問題，經濟部水利署北區水資源局3月就要發包「石門水庫至新竹聯通管工程計畫」，將斥資68億元鑿山、挖路，搭建水管橋等，讓石門水庫的水在不影響其原供水狀況下，於大新竹水情吃緊時，可以每天調撥30萬噸經寶二水庫引水道，增加寶二和寶山水庫的水源，也降低乾旱時新竹地區各類用水搶水的壓力。

    北水局副局長郭耀程說，會有聯通管水源運用調度機制的出現，除了幾年前新竹地區因為乾旱影響春耕，也考量石門水庫近10年平均年入流量雖有13.8億噸，但受限水庫本身有效庫容量只有2萬526萬噸，扣掉每年供應桃園、板、新的用水約8億，換算下來等於1年約有5.8億噸是放流送入大海。

    這個聯通管佈建計畫起自石門水庫終於寶二水庫引水道，總長度25公里。工程分3部分，首先就是要鑿通石門山做3公里多的通水隧道，接著要沿省道台3線進行道路明挖，最後沿上坪溪架設9座水管橋銜接寶二引水道。

    郭耀程直言，整個工程從3月起發包聯通管隧道標之後，接續會在6、7月完成道路工程標，整個工程預計會在2026年完竣。因有8成都在新竹縣，一路從關西、橫山到竹東，所以他們連辦4場地方說明會，中有3場就在竹縣。

    北水局計畫新建石門水庫聯通新竹的聯通管，以緩解寶二、寶山現在水源過於單一的問題。（記者黃美珠攝）

    北水局計畫新建石門水庫聯通新竹的聯通管，以緩解寶二、寶山現在水源過於單一的問題。（記者黃美珠攝）

    與其看著白花花的水從水庫溢流入海浪費掉，北水局計劃興建石門水庫到新竹的聯通管，增加寶二和寶山水庫的水源。圖為寶二水庫豐水時溢洪道的溢流狀況。（記者黃美珠攝）

    與其看著白花花的水從水庫溢流入海浪費掉，北水局計劃興建石門水庫到新竹的聯通管，增加寶二和寶山水庫的水源。圖為寶二水庫豐水時溢洪道的溢流狀況。（記者黃美珠攝）

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