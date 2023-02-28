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    竹市學區劃分首場公聽會 高虹安：未承諾短期完成學區重劃

    新竹市學區劃分首場公聽會今天舉行，現場有不少家長參與及提出意見！（記者洪美秀攝）

    新竹市學區劃分首場公聽會今天舉行，現場有不少家長參與及提出意見！（記者洪美秀攝）

    2023/02/28 12:59

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府教育處今天舉行竹市學區劃分第一場公聽會，現場出席家長提出共同學區、單一學區的劃分混亂，另有關居住事實及寄戶口的查核不確實，更質疑總量管制學校的標準依據。市長高虹安表示，學區重劃須細膩及多方討論，她從未承諾1年或半年的短期內完成學區重劃，未來會再開公聽會，也會請專家學者協助學區規畫。

    高虹安說，學區重劃必須考量多方意見及現況發展，很難在幾個月或1、2年內完成，但一定會召開多場公聽會，凝聚家長及居民意見，並請專家學者協助規畫，並設落日條款及提出配套措施，讓學區重劃能更完整，更符合家長及學生的就學需求。

    有家長質疑市府對學校實施總量管制的依據與原則為何？並提到關東國小目前一年級13個班級，但因校地不足，連小朋友玩遊具都要輪流排隊被管制，認為市府總量管制不應只考慮關埔國小，反讓其他學校的學生數超收且擁擠。

    也有家長質疑共同學區內的居住事實查核很混亂，像部分埔頂里的鄰別沒有被列為光武與建功的共同學區，但離較遠的龍山里卻被劃入共同學區，導致埔頂里家長連建功高中國中部都念不到，並提到因建功共同學區內寄戶口的情況嚴重，質疑市府僅針對光武國中學區的居住事實進行查核，卻未發現建功學區內寄戶口情況很嚴重。

    也有家長認為竹市共同學區的劃分太多太廣，導致東區的學校無法掌握實際可能入學的學生狀況，讓原本可就近念附近學校的里別卻無法順利念到較近的學校。

    高虹安表示，學區劃分的檢討一定會做，但會考量學校校舍及校地和學生數狀況，未來也會設落日條款，並以校校均質化為目標。

    市府教育處也請各科說明竹市學區劃分原則及目前學區內校舍可容納的學生數和通學專車的規劃，並請新科國中及建華國中、科園國小等學校進行學校特色課程說明，強調各校均質化教育目標。

    新竹市學區劃分首場公聽會今天召開，市長高虹安強調：她並未承諾短期完成學區重劃，會多方討論及蒐集意見。（記者洪美秀攝）

    新竹市學區劃分首場公聽會今天召開，市長高虹安強調：她並未承諾短期完成學區重劃，會多方討論及蒐集意見。（記者洪美秀攝）

    新竹市學區劃分首場公聽會今天舉行，現場有不少家長來參與！（記者洪美秀攝）

    新竹市學區劃分首場公聽會今天舉行，現場有不少家長來參與！（記者洪美秀攝）

    新竹市學區劃分首場公聽會今天召開，有不少家長帶著孩子來參與。（記者洪美秀攝）

    新竹市學區劃分首場公聽會今天召開，有不少家長帶著孩子來參與。（記者洪美秀攝）

    新竹市學區劃分首場公聽會今天舉行，有家長提出各種意見，有的要求市府說明總量管制依據及未來學區畫分的時程！（記者洪美秀攝）

    新竹市學區劃分首場公聽會今天舉行，有家長提出各種意見，有的要求市府說明總量管制依據及未來學區畫分的時程！（記者洪美秀攝）

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