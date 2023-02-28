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    首頁　>　新竹市

    竹科園區廠商液態氮洩漏2小時排除 竹市籲人車遠離勿靠近

    新竹科學園區廠商今天早上發生液態氮洩漏情形，新竹市府消防局前往協助處理，並在2小時後排除，籲人車遠離勿靠近避免凍傷窒息缺氧風險。（記者洪美秀翻攝）

    新竹科學園區廠商今天早上發生液態氮洩漏情形，新竹市府消防局前往協助處理，並在2小時後排除，籲人車遠離勿靠近避免凍傷窒息缺氧風險。（記者洪美秀翻攝）

    2023/02/28 11:51

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市消防局今天（28日）上午7點15分獲報新竹科學園區力行四路一帶有大量白色氣體逸散情形，消防局立即出動人車前往並同步通報北區環境事故專技小組派員，確認現場是某廠商於輸送液態氮過程中疑似有洩漏情形，液態氮低溫造成水氣凝結而產生大量白色煙霧狀，並確認現場無火災、毒化災危險，但因大量白色煙霧有影響民眾行車安全之虞，緊急以排煙器材進行通風，經處理後，力行四路週邊道路煙霧皆已排除。

    消防局表示，已併同專技小組進行環境檢測，未發現有其他危險物質，因今天環境無風勢，凝結的煙霧逸散緩慢，且液態氮溫度為-196 °C，為防止路過民眾凍傷及窒息危害，消防局已請廠商停止輸送，同步封鎖周邊道路，並利用排煙車、排煙機等器材協助通風排煙，現場持續逸散排除中。

    消防局也通知科管局，科管局立即派員到場了解，廠商表示，現場為氮氣供應系統之蒸發器凝結水氣造成霜狀物延地面飄出，因今日無風而造成蓄積情形明顯。

    消防局表示，將會同科管局及廠商進行調查，以釐清事故真相。由於液態氮無色、無臭、無腐蝕性、溫度極低僅−196°C，人體若在無保護措施情況接觸皮膚會有凍傷危險；另如果大量洩漏，亦有引起缺氧窒息之風險。

    新竹科學園區廠商今天早上發生液態氮洩漏情形，新竹市府消防局前往協助處理，並在2小時後排除，籲人車遠離勿靠近避免凍傷窒息缺氧風險。（記者洪美秀翻攝）

    新竹科學園區廠商今天早上發生液態氮洩漏情形，新竹市府消防局前往協助處理，並在2小時後排除，籲人車遠離勿靠近避免凍傷窒息缺氧風險。（記者洪美秀翻攝）

    新竹科學園區廠商今天早上發生液態氮洩漏情形，新竹市府消防局前往協助處理，並在2小時後排除，籲人車遠離勿靠近避免凍傷窒息缺氧風險。圖為排除後的情形。（記者洪美秀翻攝）

    新竹科學園區廠商今天早上發生液態氮洩漏情形，新竹市府消防局前往協助處理，並在2小時後排除，籲人車遠離勿靠近避免凍傷窒息缺氧風險。圖為排除後的情形。（記者洪美秀翻攝）

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