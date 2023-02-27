竹市兒童探索館廠商解約工程停擺5個月 開館日未知

新竹市兒童探索館工程因廠商去年解約、工程停擺5個月、開館之日仍是未知數。（記者洪美秀攝）

2023/02/27 16:21

〔記者洪美秀／新竹報導〕耗資2.3億元轉型改造的新竹市兒童探索館，其前身是世博台灣館，過去曾被封為地表最大的捕蚊燈，但轉型為兒童探索館後的工程改造一波多折，去年9月更傳出廠商因財務不佳跟市府解約，工程已停擺5個月，何時才能起死回生重新啟用仍是未知數。

由前市長林智堅規劃轉型改造的兒童探索館，獲聯發科技5000萬元捐款，後由市府爭取中央經費，共投入2.3億元進行改造，館舍目標是以兒童探索場域及推廣科普教育為主的展覽、課程。

戶外也設遊戲區，並有共創基地、親子餐廳等設施，是林智堅時期規畫的「藝文高地」聚落建設之一，且會結合旁邊的新竹文創館改造與國際展演中心新建工程和竹科X基地，希望打造成公道五路新地標。

原預定去年暑假開館的兒童探索館，改造工程已完成8成，但廠商卻因財務不佳、去年9月與市府解約，至今工程已停擺5個月，開幕日遙遙無期。

市府工務處表示，兒探館工程正進行清算作業，後續會由文化局主導重啟招標作業，希望今年能重新招標，力拚年底開工，明年完工啟用。

文化局則表示，已在努力邀標，近期會招標徵選建築師，以銜接後續重新規畫設計，也會安排現勘了解介面銜接、確認工期。

不過，兒探館前置作業會先行，包括舉辦科普教育工作坊，邀兒童教育人士進行討論、交流，為未來科普教育推廣暖身。同時也會在學校舉辦科普體驗活動，會與工程重新招標期程同步進行，以期工程完工後，相關體驗課程也能同步上線。

由於兒探館工程停擺5個月，市議會打算成立重大工程監督小組進行了解及會勘，也會要求市府說明後續期程。

由於兒童探索館工程停擺，原本世博台灣館的球體已拆除，並改造成漂浮景觀平台，但平台突出的樣貌被戲稱有如沖水馬桶開關伐或是鱷魚嘴，因外觀突出加上工程停擺，多次成為民眾討論話題。

有民代表示，不管是地表最大捕蚊燈，還是鱷魚嘴或沖水馬桶伐，市民在意的是何時能啟用，呼籲現任市府趕緊說清楚。

新竹市兒童探索館工程因廠商去年解約、工程停擺5個月、開館之日仍是未知數。（記者洪美秀攝）

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