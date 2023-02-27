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    新竹市倪彩菁夫婦擔任寄養家庭16年 獲獲全國績優寄養家庭

    超越血緣的愛！新竹市倪彩菁夫婦擔任寄養家庭16年獲獲全國績優寄養家庭，已照顧多名需要照護的弱勢兒童。（市府提供）

    超越血緣的愛！新竹市倪彩菁夫婦擔任寄養家庭16年獲獲全國績優寄養家庭，已照顧多名需要照護的弱勢兒童。（市府提供）

    2023/02/27 11:19

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府與新竹家扶中心合作，辦理寄養家庭服務，今年有50戶寄養家庭在新竹縣市提供服務，其中倪彩菁及曾榮潤夫婦榮獲全國績優寄養家庭獎勵，4月份將接受表揚。

    社會處表示，倪彩菁及曾榮潤夫婦民國97年加入寄養家庭行列迄今，已照顧過12名寄養孩童，近3年陸續照顧4名有早期療育與醫療需求的孩童，過程中需花費較多心力，注意孩子們的需求，目前照顧的2名學齡前寄養童，都有發展遲緩情形，一星期內有4天要接送孩子接受療育課程，但兩夫妻把握孩子的黃金治療期，讓寄養兒能獲發展與學習。

    其中寄養兒小美（化名）今年4歲，小美原生家庭因父母親職功能薄弱，家庭長期住在人口出入複雜、不適當居住處所，導致小美嚴重發展遲緩，語言及認知發展落後，倪彩菁每週2次接送早期療育，讓小美到非附近學區就學，平常也提供大量閱讀繪本及玩具，除提供基本生活溫暖，也讓小美獲得更多機會刺激發展，逐步跟上同齡孩童發展。

    倪彩菁及曾榮潤說，擔任寄養家庭16年來，印象最深刻是曾照顧1位有嚴重癲癇的孩子，在半夜發現孩子突然眼睛上吊、四肢僵直，當下直接抱著孩子衝到急診室，整晚守著孩子不敢闔眼，幸好經過治療後孩子的狀況也慢慢穩定下來。

    倪彩菁說，孩子的心靈都是一片純凈的天堂，且每當看見孩子的蛻變就會很感動，也鼓勵有愛的家庭來參與寄養家庭的服務，幫助需要的兒童。

    超越血緣的愛！新竹市倪彩菁與曾榮潤夫婦擔任寄養家庭16年獲獲全國績優寄養家庭，已照顧多名需要照護的弱勢兒童。（市府提供）

    超越血緣的愛！新竹市倪彩菁與曾榮潤夫婦擔任寄養家庭16年獲獲全國績優寄養家庭，已照顧多名需要照護的弱勢兒童。（市府提供）

    超越血緣的愛！新竹市倪彩菁夫婦擔任寄養家庭16年獲獲全國績優寄養家庭，已照顧多名需要照護的弱勢兒童。（市府提供）

    超越血緣的愛！新竹市倪彩菁夫婦擔任寄養家庭16年獲獲全國績優寄養家庭，已照顧多名需要照護的弱勢兒童。（市府提供）

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